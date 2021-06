windeln.de-Aktie: Schon wieder 40 % Kursanstieg

Nachdem die Spekulanten langsam das Interesse an der windeln.de-Aktie (WKN: WNDL20) verloren hatten, scheint es nun einen weiteren Versuch zu geben, den Aktienkurs in neue Höhen zu treiben. In der Spitze ist der Kurs am 24.06.2021 auf bis zu 2,86 Euro gestiegen. In den Handelstag ist die Aktie bei einem Kurs von 1,57 Euro gestartet. Damit ist der Kurs also um bis zu 82 % gestiegen. Zwar konnten die Gewinne nicht komplett gehalten werden, aber auch am Nachmittag kostete die Aktie noch etwa 2,20 Euro.

Hier kann man vermutlich gerade das gleiche Phänomen beobachten, das sich schon am Anfang des Monats gezeigt hat. Ein Haufen spekulationsfreudiger Anleger findet sich zusammen und kauft gezielt die windeln.de-Aktie, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. In der ersten Runde vor wenigen Wochen ist der Aktienkurs sogar zeitweise auf mehr als sieben Euro gestiegen. Angesichts der Tatsache, dass der Kurs seit Jahren immer weiter gefallen ist und seit einigen Monaten sogar nur noch um die Marke von einem Euro pendelte, ist das eine beeindruckende Performance. Dabei wird die Kursexplosion wohl durch zwei Faktoren begünstigt.