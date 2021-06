Dividendenaristokraten – diese Aktien müssen Sie kennen.

Das Wachstum der Weltbevölkerung hält unvermindert an. Derzeit leben rund 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde und bis zum Jahr 2050 werden es voraussichtlich 9,7 Milliarden Menschen sein. Damit steigt der Bedarf an medizinischen Produkten. Und mit dem zunehmendem Wohlstand steigt auch der medizinische Bedarf. Aufgrund der guten medizinischen Versorgung werden die Menschen in den Industrieländern darüber hinaus immer älter.

Der Firmensitz von Medtronic ist in Dublin. Der operative Hauptsitz des Unternehmens ist in Minneapolis. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Lösungen für die Gesundheitsversorgung wie z B. Produkte für den Einsatz in der Kardiologie und Herzchirurgie oder auch Diabetes. Der Umsatz lag im Fiskaljahr 2021 (30. April 2021) bei 30,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 28,91 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 3,63 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,81 Mrd. US-Dollar).

Im Mai 2021 gab der Medizintechniker eine Quartalsdividende von 63 US-Cents bekannt. Gegenüber dem Vorquartal (58 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 9 Prozent. Dies war die 44. jährliche Dividendenanhebung in Folge.