R+V belohnt klimafreundliches Fahren

Wiesbaden (ots) - Den CO2-Ausstoß senken und gleichzeitig Geld sparen:

Nachhaltigkeit spielt im neuen Kfz-Tarif der R+V eine wichtige Rolle. Ab Juli

schafft der Versicherer mit einem Umweltbonus, einer Wechselprämie und

verbesserten Leistungen Anreize für umweltbewusstes Autofahren.



"Nachhaltigkeit ist für die R+V als genossenschaftlicher Versicherer ein fester

Bestandteil der Unternehmenskultur", sagt Jan Dirk Dallmer, Direktor

Kraftfahrtversicherungen bei der R+V. "Eine klimafreundliche Ausrichtung ist uns

auch bei der Weiterentwicklung von Versicherungsprodukten wichtig." Deshalb

fördert die R+V Versicherung mit dem neuen Kfz-Tarif gezielt nachhaltige

Mobilität. "Autofahrer, die sich für ein klimafreundliches Fahrzeug entscheiden,

werden bei uns belohnt", erklärt Dallmer.





Für Pkw mit geringem CO2-Ausstoß führt die R+V im neuen Tarif einen Umweltbonusein. Dabei profitieren Versicherte von günstigen Beiträgen in derKfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, wenn ihr Fahrzeug weniger als 115 g/kmCO2 ausstößt. "Im Herbst wollen wir noch einen Schritt weitergehen: Auf Wunschinformieren wir unsere Kunden dann gerne über den individuellen CO2-Fußabdruckdurch die Nutzung ihres Autos," sagt Dallmer.In der Vollkasko erhalten Pkw-Fahrer, die nach einem Totalschaden oder demDiebstahl ihres Fahrzeugs von einem Verbrenner auf einen neuen Elektro-Pkwumsteigen, zusätzlich zur Entschädigungsleistung eine Wechsel-Prämie von 2.000Euro. Dieses Angebot gilt innerhalb des Zeitraums der Neupreisentschädigung - jenach Tarif bis zu 24 Monate nach der Erstzulassung des Pkw. Außerdem muss derneue Elektro-Pkw wieder in der R+V-Gruppe versichert werden - sowohl in derKfz-Haftpflicht als auch in der Vollkasko.Vorreiter in der Elektromobilität"Die R+V hat bei der Versicherung von Elektromobilität schon vor Jahren dieRolle eines Vorreiters übernommen", berichtet Dallmer. "Bei uns gibt es schonlange attraktive Leistungen und Versicherungsbeiträge für Elektro-Pkw." Mit demneuen Tarif verbessern sich auch die Leistungen für Schäden an den kostspieligenAkkumulatoren: Bei Schäden durch Überspannung oder Tierbiss gibt es keineObergrenze mehr. Auch für die Entsorgungskosten der Akkus entfällt das Limit.Betriebsschäden am Akkumulator, die beispielsweise durch Fehlbedienungentstehen, sind jetzt über den Baustein Kasko-Extra versicherbar.Pressekontakt:Gesa FritzKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-52284E-Mail: mailto:presse@ruv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/4951714OTS: R+V Versicherung AG