Veränderungen im Vorstand der R. STAHL AG



Waldenburg, 28. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat Bernardo Kral (55) mit Wirkung zum 1. August 2021 zum Mitglied des Vorstands berufen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Kral kam 2018 zu R. STAHL und übernahm im Zuge der strategischen Neuausrichtung die Leitung der weltweiten Produktion. In seiner künftigen Rolle als Chief Operating Officer wird er zusätzlich und funktionsübergreifend die Weiterentwicklung aller globalen Strukturen und Prozesse sowie die Operationalisierung der Konzernstrategie fortschreiben.



"Operationale Exzellenz ist ein starker Werthebel für Effizienzsteigerungen und für den Ausbau unserer Technologie- und Marktposition und bildet das Fundament für das zentrale strategische Ziel des profitablen Wachstums von R. STAHL. Mit der Berufung von Bernardo Kral, der maßgeblich die strukturellen und prozessualen Verbesserungen unserer globalen Produktion in den vergangenen drei Jahren auch im Bereich automatisierter Fertigungsprozesse erfolgreich vorangetrieben hat, stärkt der Aufsichtsrat die eingeschlagene Strategie auf Vorstandsebene und setzt damit auch ein klares Zeichen von Kontinuität", sagt Peter Leischner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von R. STAHL. "Für seine künftige Arbeit wünsche ich ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats viel Erfolg."



"Ich freue mich sehr über die Berufung von Bernardo Kral in den Vorstand von R. STAHL. Seit 2009 verbindet uns eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Führungsfunktionen, die wir nun um das nächste Kapital fortschreiben werden. Neben seinen bisherigen Verdiensten für unser Unternehmen bringt Bernardo Kral jahrzehntelange Erfahrungen in der Optimierung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen mit", kommentierte der Vorstandsvorsitzende von R. STAHL, Dr. Mathias Hallmann. Im Zuge der Veränderungen im Vorstand verantwortet Dr. Hallmann künftig die Bereiche Finance, Governance, Risk & Compliance, Human Resources, Investor Relations & Corporate Communications, IT, Marketing & Innovation, Procurement, Sales und Strategy.