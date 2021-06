Vizsla Silver mit Top-Management und Aktionären ist auf dem Weg in die Silberproduktion in den nächsten 12-18 Monaten. 89 Mio. CAD Barmittel!

Vizsla Silver baut 12 Millionen Unzen Silberproduktion auf – Geht’s 2022 bereit los?

Mexikos aggressivster Entwickler im Silbersektor, Vizsla Silver, ist viel beschäftigt und liefert regelmäßig sensationelle Ergebnisse auf seinem Silberprojekt Panuco.

Quelle: Vizsla Silver

Ende 2019 gab Vizsla Silver den Erwerb der Option auf das gesamte Silbergebiet Panuco bekannt, um 2020 dann das Unternehmen mit Explorationserfolgen von mehr als 28.000 gebohrten Metern weiter zu transformieren. So konnte in der Ader Napoleon eine der bedeutendsten Edelmetallentdeckungen Mexikos über 8.000 Gramm pro Tonne Silberäquivalent auf 6 Meter gebohrt werden. Weitere bedeutende Entdeckungen sind Cordon del Oro, Tajitos, Papayo und San Carlos, wobei jedes dieser Entdeckungslöcher Gehalte von über 1.000 Gramm Silberäquivalent lieferte. Eine Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag befindet sich ebenso auf dem Gelände, wie 35 Kilometer Stollenvortriebe und Absetzanlagen aus dem früheren Bergbau. Aufgrund dieser Bergbautätigkeit verfügt Vizsla auch über die erforderlichen Genehmigungen, sowie Straßen und Strom.

Aggressive Exploration als Schlüssel zum Erfolg

Quelle: Vizsla Silver

Bis heute hat der Junior-Explorer 122 Ziele auf einer Breite von 14 km identifiziert und man setzt die Kartierung des Bezirks weiterhin fort. Für die ersten sechs Monate des Jahres 2021 plant Vizsla mehr als 40.000 Meter an Diamantbohrlöchern und die Anzahl der auf dem Projekt arbeitenden Bohrgeräte wird sogar noch erhöht, um fortgeschrittene Ressourcenbohrungen und weitere Explorationsbohrungen durchführen zu können. Zusätzlich wurde auch bereits mit den Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen für die erfolgreiche Produktion begonnen. Ziel ist es, schon sehr bald das beste Abbauszenario zu erstellen, um so schnell wie möglich zu Mexikos nächstem Silberproduzenten aufzusteigen. Die Produktion soll auf 12 Millionen Unzen pro Jahr aufgebaut werden.

Sensationelle Bohrerfolge

Die Bohrer drehen sich auf den unterschiedlichen Aderzonen auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco und liefern konsequent sehr gute Ergebnisse. So konnten auch die Ergebnisse der letzten Pressemitteilungen wieder vollkommen überzeugen. 23 neue Bohrungen im Prospektionsgebiet Napoleon erweitern die Vererzung um über 230 Meter Länge und 65 Meter Tiefe auf nun 800 Meter Länge und bis zu 350 Meter Tiefe. Absolutes Highlight der Bohrproben war ein Abschnitt von 3,45 Meter wahre Mächtigkeit mit einem Gehalt von über 3.700 Gramm pro Tonne Silberäquivalent ab einer Bohrtiefe von 209 Metern, einschließlich fast 14 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne über eine wahre Mächtigkeit von fast einem Meter. Die neuste Nachricht zur Napoleon Ader stammt vom 22. Juni 2021. Dort gab Vizsla Silver die Ergebnisse von weiteren 14 Bohrlöchern des Napoleon-Projekts auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco bekannt. Die Napoleon Ader kann damit abermals nach Süden erweitert werden und stößt auf 898 Gramm Silberäquivalent pro Tonne über 8,4 Meter durchschnittliche wahre Mächtigkeit. Damit erweist sich das südliche Ende von Napoleon als durchgehend hochgradiger und breiter als jeder andere Teil der mineralisierten Zone, der weiterhin nach Süden und in der Tiefe offen bleibt. Neben dem Erzgang Napoleon zeigen weitere Bohrergebnisse aus Tajitos eine zweite bedeutende Vererzungszone. Die zuletzt veröffentlichten 32 Bohrungen zeigten eine durchschnittliche Mächtigkeit von über drei Metern mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 505 Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Mit diesen Ergebnissen erstreckt sich die Vererzung über eine Länge von 575 Meter und bis in 250 Meter Tiefe und bleibt nach Nordosten, Südwesten und in der Tiefe weiter offen. Aufgrund des Erfolgs der Bohrungen wurde Anfang Mai ein zweites Bohrgerät nach Tajitos verlegt, um die Ressourcenbohrungen im Zielgebiet zu beschleunigen. Doch bevor eine erste Ressourcenschätzung durchgeführt wird, führt das Unternehmen seine Bohrungen fort, um die Ränder der Vererzung zu finden. Somit verfolgt Vizsla Silver im Jahr 2021 eine doppelte Strategie mit einem parallelen Fokus auf den raschen Übergang zur Produktion bei gleichzeitiger Abgrenzung des vollen Umfangs des Ressourcenpotenzials des Distrikts und ist damit bisher sehr erfolgreich. Auf die nächsten Bohrergebnisse können wir schon sehr gespannt sein! Ebenfalls konnte man einen Bought-Deal über 69 Millionen Dollar und eine Privatplatzierung über 4 Millionen Dollar abschließen der die Produktionsaufnahme finanziert. Mit rund 80 Millionen Dollar an Barmitteln ist man bestens gerüstet und kann die gesamte Entwicklung massiv beschleunigen.

Hauptfokus Silber: Ausgliederung der Kupfer-Projekte als Produktionsbeschleuniger

Durch die Genehmigung seiner Aktionäre auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 15. Juni 2021 ist Vizsla Silver nun berechtigt seine Kupferexplorationsanlagen in British Colombia in die neugeschaffene Unternehmung Vizsla Copper auszugliedern. Stammaktien von Vizsla Copper werden an die Aktionäre von Vizsla Silver auf der Basis von 1 zu 3 verteilt. Somit liegt der Hauptfokus von Vizsla Silver nun komplett auf der Entwicklung des aussichtsreichen Silber-Gold-Projekt Panuco Copala in Mexiko.

Fazit

Viszla Silver sollte damit in neue Bewertungssphären im Aktienkurs vorstoßen können und das derzeitige Explorationsprogramm wird noch für viel Newsflow sorgen.

