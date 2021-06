S&P 500 prallt bei 4.300 Punkten nach unten ab

Im Fokus steht weiterhin der langfristige Aufwärtstrendkanal im Wochenchart. Hier hat der S&P 500 erneut dessen obere Begrenzung erreicht und könnte wie in den vergangenen zehn Jahren hier erneut nach unten abprallen. Es bietet sich eine langfristige Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung an.

Trading-Strategie: