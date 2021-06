V.E, ein Unternehmen von Moody's ESG Solutions, erstellt Second Party Opinion zum Framework für ökologische Finanzierungen und Emissionen der britischen Regierung

Moody's ESG Solutions gab heute bekannt, dass V.E eine Second Party Opinion (SPO) zum Green Financing Framework and Issuance der Regierung Großbritanniens erstellt hat.

„Die Erlöse aus den ökologischen Finanzierungsinstrumenten, die unter dem Framework Großbritanniens ausgegeben werden, werden einen „robusten“ Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, die zweithöchste Stufe auf unserer vierstufigen Skala“, so Patrick Mispagel, Managing Director - Sustainable Finance bei Moody's ESG Solutions. „Großbritannien ist anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere für Überschwemmungen und Küstenveränderungen, die zu Risiken für Gemeinden, Unternehmen und Infrastruktur führen können. Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung von Klimaanpassungsprojekten in Großbritannien die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel erhöhen wird, was sich positiv auf alle relevanten Stakeholder auswirken wird.“

Nach Ansicht von V.E. sind das Framework sowie das Portfolio der förderfähigen Ausgaben auf die vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2021 (GBP) abgestimmt. Die Projektkategorien tragen voraussichtlich zu sechs der Umweltziele der GBP und zu neun der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei.

V.E bewertet den Green Financing Framework als „kohärent“ mit den strategischen Nachhaltigkeitsprioritäten der Regierung Großbritanniens, wie z. B. die Minderung von Risiken in Bezug auf Wasserknappheit, natürliches Kapital und öffentliche Gesundheit. Das Framework wird Großbritannien darüber hinaus dabei helfen, seine Umweltverpflichtungen und -ziele zu erfüllen, einschließlich der Stimulierung von Finanzströmen des Privatsektors in ökologischere und umweltfreundlichere Sektoren.

Das Sovereign Sustainability Rating der britischen Regierung von V.E. liegt bei 81/100, was einer „fortgeschrittenen“ ESG-Performance gleichkommt, die höchste Stufe auf der vierstufigen Skala von V.E. Großbritannien liegt auf Platz 8 von 178 Ländern und auf Platz 7 von 37 OECD-Ländern, die von V.E. bewertet wurden.

Die SPOs von V.E zu Nachhaltigkeitsnachweisen helfen Marktteilnehmern, ihre Finanzierung durch nachhaltige Anleihen und Kredite zu sichern, die Glaubwürdigkeit von Emittenten und Projekten zu stärken und Investoren Vertrauen zu geben. Bis heute hat V.E mehr als 330 SPOs – darunter preisgekrönte und bahnbrechende Projekte – zu nachhaltigen Finanzierungen in über 30 Ländern erstellt. V.E hat SPOs für staatliche Emittenten wie Frankreich, Italien, Chile, Ecuador, Ägypten, Mexiko und Andorra erstellt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte moodys.com/sustainable-finance.

Die SPO von V.E über den Green Financing Framework and Issuance der britischen Regierung steht zur Verfügung hier.

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS

