---------------------------------------------------------------------------

Hauptversammlung der BBI Immobilien AG wählt neuen Aufsichtsrat

Ingolstadt, 1. Juli 2021 - In der gestrigen Hauptversammlung der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG), eine auf Bestandshaltung von Einzelhandelsimmobilien fokussierte Gesellschaft, wurden alle Tagesordnungspunkte mit fast 100% beschlossen. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S&P GmbH, Augsburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt. Ferner wurden mit 99,99% das Vergütungssystem für den Vorstand sowie die Vergütung des Aufsichtsrats gebilligt bzw. bestätigt. Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herr Rupert Hackl, Frau Prof. Dr. Michaela Regler und Herr Ludwig Schlosser wurden mit jeweils 99,99% gewählt. Frau Prof. Dr. Michaela Regler ist erstmals Mitglied im Aufsichtsrat der BBI Immobilien AG.

In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Ludwig Schlosser zum Vorsitzenden und Herr Rupert Hackl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.



Kontakt



Investor Relations:



VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de



Unternehmensprofil



Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG) ist im Jahr 2006 aus der Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG mit ihrer traditionsreichen Tochtergesellschaft Herrnbräu GmbH & Co. KG hervorgegangen. Nach Übernahme des Immobilienbestands der Brauerei positioniert sich die BBI Immobilien AG als Bestandshalter für Gewerbeimmobilien im konsumentennahen Bereich. Hierzu zählen insbesondere Fachmarkt- und Einzelhandelszentren sowie SB-Märkte.

---------------------------------------------------------------------------

01.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG Tilly-Park 1

86633 Neuburg an der Donau

Deutschland

Telefon: +49 (0) 8431 9077 951

Fax: +49 (0) 8431 9077 973

E-Mail: rainer.hettmer@bbi-immobilien-ag.de Internet: www.bbi-immobilien-ag.de

ISIN: DE0005280002

WKN: 528000

Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board)

EQS News ID: 1214127



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1214127 01.07.2021



°