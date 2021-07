Dortmund (ots) - Sechs kleine Büroräume in der Fußgängerzone der Dortmunder

City, ein paar Computer, fünf Mitarbeiter*innen, null Versicherte - so fing die

Geschichte der BIG direkt gesund am 1. Juli 1996 an. "Ich hätte mir damals nicht

träumen lassen, dass wir mal an die 515.000 Versicherte betreuen würden",

erinnert sich Martina Reich zurück, eine von den Fünfen, die vor 25 Jahren mit

viel Pioniergeist und Improvisationstalent die erste Direktkrankenkasse

Deutschlands aus dem Nichts haben wachsen lassen. Die Versicherten vertrauen der

BIG mittlerweile inklusive der Pflegeversicherung Beiträge in Höhe von mehr als

2,0 Milliarden Euro pro Jahr an. Unter den 36 bundesweit geöffneten

Krankenkassen ist die BIG gemessen an ihrer Versichertenzahl die Nummer 17.



Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen







Hörakustik, allen voran Dr. Volker Geers aus Dortmund. Alle Beteiligten einte

der Gedanke, eine Innungskrankenkasse zu schaffen, die unter unternehmerischen

Gesichtspunkten geführt wird: Flache Hierarchien, kurze Wege, schnelle

Entscheidungen und modernste Kommunikationsangebote für die Versicherten. "Eine

moderne Krankenkasse bewilligt nicht die Anträge von Versicherten, sondern

erfüllt im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten Kundenwünsche. Die

Fokussierung auf den Kunden war der entscheidende Gesichtspunkt bei Gründung der

BIG. Die Beziehung zum Kunden sollte nichts mehr gemein haben mit einem

behäbigen, schwerfälligen Verwaltungsapparat, sondern auf dem direkten Kontakt

beruhen. Wir haben schon damals die großen Chancen des Internets erkannt und vor

allen anderen Kassen auf modernste Kommunikation gesetzt. Der Erfolg gibt uns

Recht", sagt Dr. Volker Geers.



"Frau für alles"



Als "Frau für alles" habe sie sich damals gefühlt, habe miterlebt, wie eine

Krankenkasse förmlich aus dem Boden gewachsen ist, erinnert sich Martina Reich

zurück. Sie sei Telefonistin gewesen, habe Beitragswesen und Leistungsabteilung

gewuppt. "Ich hatte den kompletten Überblick. Das ist heute selbst ansatzweise

nicht mehr möglich." 915 Mitarbeiter*innen kümmern sich aktuell ums Kunden- und

Versorgungsmanagement, Controlling, Personalwesen, Finanzen, und, und, und... um

all das, was Krankenkasse ausmacht. Doch etwas ist geblieben, findet Martina

Reich: "Die BIG ist weiterhin ein Unternehmen, das sich ständig verändert".



Just zum Jahreswechsel 2021 fusionierte die BIG mit der actimonda krankenkasse

aus Aachen. "Ohne diese Veränderungsbereitschaft und das Erkennen von Chancen,

wo immer sie sich bieten, wären wir nicht da, wo wir heute sind", sagt Peter Seite 2 ► Seite 1 von 3



Initiiert haben die Gründung Unternehmerinnen und Unternehmer aus derHörakustik, allen voran Dr. Volker Geers aus Dortmund. Alle Beteiligten einteder Gedanke, eine Innungskrankenkasse zu schaffen, die unter unternehmerischenGesichtspunkten geführt wird: Flache Hierarchien, kurze Wege, schnelleEntscheidungen und modernste Kommunikationsangebote für die Versicherten. "Einemoderne Krankenkasse bewilligt nicht die Anträge von Versicherten, sondernerfüllt im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten Kundenwünsche. DieFokussierung auf den Kunden war der entscheidende Gesichtspunkt bei Gründung derBIG. Die Beziehung zum Kunden sollte nichts mehr gemein haben mit einembehäbigen, schwerfälligen Verwaltungsapparat, sondern auf dem direkten Kontaktberuhen. Wir haben schon damals die großen Chancen des Internets erkannt und vorallen anderen Kassen auf modernste Kommunikation gesetzt. Der Erfolg gibt unsRecht", sagt Dr. Volker Geers."Frau für alles"Als "Frau für alles" habe sie sich damals gefühlt, habe miterlebt, wie eineKrankenkasse förmlich aus dem Boden gewachsen ist, erinnert sich Martina Reichzurück. Sie sei Telefonistin gewesen, habe Beitragswesen und Leistungsabteilunggewuppt. "Ich hatte den kompletten Überblick. Das ist heute selbst ansatzweisenicht mehr möglich." 915 Mitarbeiter*innen kümmern sich aktuell ums Kunden- undVersorgungsmanagement, Controlling, Personalwesen, Finanzen, und, und, und... umall das, was Krankenkasse ausmacht. Doch etwas ist geblieben, findet MartinaReich: "Die BIG ist weiterhin ein Unternehmen, das sich ständig verändert".Just zum Jahreswechsel 2021 fusionierte die BIG mit der actimonda krankenkasseaus Aachen. "Ohne diese Veränderungsbereitschaft und das Erkennen von Chancen,wo immer sie sich bieten, wären wir nicht da, wo wir heute sind", sagt Peter