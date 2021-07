Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien/Pazifik Verluste - Dienstleisterstimmung in China sinkt Die Anleger an den wichtigsten Börsen in der Region Asien/Pazifik haben sich am Montag zurückgehalten. In China kühlte sich die Stimmung unter Dienstleistern im Juni deutlicher ab als gedacht, wie der entsprechende Einkaufsmanager-Index des …