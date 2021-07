---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

7. Juli 2021, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR



Sensirion: Erhöhter Ausblick für das Geschäftsjahr 2021

Sensirion Holding AG, ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen, hebt aufgrund der starken Nachfrage im ersten Halbjahr den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an.



Hohe Nachfrage in der ersten Jahreshälfte führt zu starker Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung

Im ersten Halbjahr 2021 führte eine breite und stärker als erwartete Erholung von der COVID-19-Pandemie in allen Endmärkten zu einer hohen Nachfrage nach Sensirions Sensorlösungen. Sensirion erwartet nun für das erste Halbjahr 2021 einen Umsatz von ca. CHF 144 Mio. (Vorjahresperiode CHF 114 Mio.) und eine EBITDA-Marge in den tiefen Dreissigern. Die Profitabilität stieg überproportional zum Umsatz aufgrund des relativ niedrigen Verhältnisses von variablen zu fixen Kosten, bedingt durch den hohen operativen Leverage des Geschäftsmodells sowie den verzögerten Ramp-up der Kosten im Verhältnis zum Umsatz.



Sensirion interpretiert diese Nachfragesteigerung einerseits als Zeichen einer überdurchschnittlichen Erholung und andererseits als Aufbau von Lagerbeständen bei Kunden aufgrund der angespannten Situation und Verknappung in den globalen Lieferketten. Neben der allgemeinen Nachfragesteigerung wird die Geschäftsentwicklung durch starke Wachstumsbeiträge neuer Produktfamilien im Bereich der Umweltsensorik gestützt, die in den letzten Jahren entwickelt und kürzlich in den Markt eingeführt wurden. Wie vorgesehen trug das COVID-19-bezogene Einmalgeschäft mit Beatmungsgeräten ca. CHF 17 Mio. bei. Sensirion erwartet von nun an eine Normalisierung dieses Einmalgeschäftes und keine weiteren Zusatzverkäufe in der zweiten Jahreshälfte.



Erhöhter Ausblick für das Gesamtjahr 2021

Als Folge dieses starken ersten Halbjahres hebt Sensirion den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 an und erwartet nun ca. 15% mehr Umsatz im Vergleich zur ursprünglichen Prognose von CHF 226-245 Mio., eine Bruttomarge in den hohen Fünfzigern und eine EBITDA-Marge in den hohen Zwanzigern. Die Unsicherheiten bleiben jedoch auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 hoch, da derzeit unklar ist, wie lange die herausfordernde Situation in der Lieferkette und die damit einhergehenden Lagereffekte anhalten werden. Weitere Details zu den Halbjahresergebnissen sowie die aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr werden am 25. August 2021 vorgestellt.