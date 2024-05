Kursgewinne von zeitweise fast 50 Prozent sorgen unter Anlegern auch in anderen Titeln für Begehrlichkeiten, wie ein Blick auf die Branche zeigt:

Zweistellig legen nach einer weiteren Unternehmensmeldung die Papiere von Bloom Energy zu. Das Unternehmen hat am Dienstagmittag eine Partnerschaft mit C3.ai bekanntgegeben. Die Kooperationspartner möchten mithilfe von Künstlicher Intelligenz effizientere Brennstoffzellen entwickeln. Leerverkäufer sind hier mit einer Short-Quote von 20 Prozent vertreten und geraten dementsprechend stark unter Druck.

Von der allgemeinen Begeisterung für Wasserstoffaktien profitiert am Dienstag ohne Neuigkeiten auch die Aktie von Ballard Power. Die Titel legen um rund sieben Prozent zu und können so ihre seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste deutlich eingrenzen. Die Leerverkaufsquote liegt hier bei branchenintern überschaubaren 10 Prozent.

Deutlich stärker bergauf geht es wiederum für die Papiere von FuelCell Energy. Hier dürften es die Leerverkäufer mit einem Short-Interest von 22 Prozent zu gut gemeint haben, was für einen deutlich stärkeren Short-Squeeze und Kursgewinnen von rund einem Viertel führt. Nichtsdestotrotz hat die Aktie seit dem Jahreswechsel 45 Prozent an Wert verloren.

An europäischen Handelsplätzen ist am Dienstag die Aktie von Nel gefragt. An der Heimatbörse in Oslo konnte der Wert fast acht Prozent an Wert zulegen und nähert sich damit erneut der technischen wichtigen Hürde von 6,15 Norwegischen Kronen. Ein Kurs nachhaltiger darüber (vorzugsweise auf Wochenschlussbasis) könnte erhebliches Kurspotenzial freisetzen. Das Chartmuster der Aktie riecht schon seit einigen Wochen verdächtig nach einem Turnaround.

Deutlich steigern können sich auch die Papiere der schwedischen Spezialisten von PowerCell. Das Unternehmen hat mit Brennstoffzellen für maritime Anwendungen eine äußerst spannende und zukunftsträchtige Nische gefunden, denn an überzeugenden Lösungen für eine Dekarbonisierung der Schifffahrt, die substanziell am Ausstoß von Treibhausgasen beteiligt ist, fehlt es bislang. In Stockholm wird die Aktie mit einem Aufschlag von über zehn Prozent gehandelt. Auch hier zeichnet sich ein zunehmend konstruktives Chartbild ab.

Air Liquide und Linde unbeeindruckt

In London ist außerdem das ITM Power gefragt, die Aktie wird mit einem Aufschlag von neun Prozent gehandelt. Ebenfalls zulegen kann Schrott-Aktie Nikola. Der Hersteller von Brennstoffzellen-LKW weitet seine Gewinne vom Vortag aus und verzeichnet einen Kurszuwachs von 5,5 Prozent.

Unbeeindruckt vom Hype zeigen sich hingegen die Papiere von Linde und Konkurrent Air Liquide. Während die Aktie der Franzosen mit leichten Zugewinnen gehandelt wird, verliert Linde rund ein Prozent an Wert.

Fazit: Ohne fundamentale Verbesserungen bleibt der Hype kurzfristig

Im Windschatten von Plug Power legen am Dienstag zahlreiche weitere Wasserstoffaktien zum Teil deutlich zu. Die Papiere profitieren dabei von oft außergewöhnlich hohen Leerverkaufsquoten.

Die allerdings reflektieren häufig die operativen Schwierigkeiten und finanziellen Nöte der betroffenen Unternehmen. Solange sich also die Betriebsergebnisse der Wasserstoffunternehmen nicht nachhaltig zum Besseren entwickeln, dürfte es mit der aktuell laufenden Rallye schon bald wieder vorbei sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion