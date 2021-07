LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Covestro traut sich 2021 dank der Wirtschafterholung mehr Gewinn zu als bislang in Aussicht gestellt. Covestro begründete die erneute Erhöhung der Prognose am Montag vor allem mit "einem weiter verbesserten Margenausblick für das zweite Halbjahr". Von jedem Euro Umsatz dürfte also mehr als Gewinn hängen bleiben als bislang geplant. So sorgt eine kräftige Nachfrage nach Materialien etwa für Autositze, Möbelpolster, Kühlschrankdämmungen sowie Handy- und Laptophüllen schon länger für Preissteigerungen in der Branche. Mit dem Schritt folgt Covestro dem Chemiekonzern BASF , der vor dem Wochenende wegen des boomenden Kunststoffgeschäfts ebenfalls seinen Jahresausblick angehoben hatte.

Der Kurs der im Dax notierten Covestro-Aktie drehte am Nachmittag ins Plus. Die Papiere stiegen zuletzt um rund ein halbes Prozent auf 56,46 Euro. Ob die Prognoseerhöhung ihnen aber nachhaltig frischen Schwung verleihen kann, wird sich zeigen. Nach einer zuvor rasanten Erholung hängt der Kurs nun schon seit Mitte März zwischen rund 52 und etwa 60 Euro fest.