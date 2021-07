CanaFarma gibt 5.000.000 CAD schwere Privatplatzierung von Einheiten ohne Brokerbeteiligung bekannt

VANCOUVER, British Columbia / 12. Juli 2021 / CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE:CNFA) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) durchzuführen, um über die Emission von rund 32.051.282 Einheiten (die „Einheiten“) zum Ausgabepreis von 0,156 CAD pro Einheit rund 5 Millionen CAD aufzubringen. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant für den Kauf von Stammaktien (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,20 CAD pro Warrant-Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt werden.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen Einreichungen bei der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die „CSE“), wird die erste Tranche der Privatplatzierung voraussichtlich am oder vor dem 19. August 2021 abgeschlossen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für folgende Zwecke zu verwenden: die Bereitstellung eines Betriebsmittelkredits für die Firma Vertical Wellness Inc., mit der das Unternehmen vor kurzem eine Absichtserklärung zur Übernahme unterzeichnet hat (weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juni 2021); die Finanzierung weiterer potenzieller Übernahmen; und die Deckung des allgemeinen Bedarfs an Working Capital.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht nach dem geltenden US-Wertpapiergesetz (U.S. Securities Act von 1933, das „Gesetz von 1933“) in der aktuellen Fassung bzw. nach den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne eine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften weder direkt bzw. indirekt angeboten oder verkauft noch geliefert werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.