Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Green Thumb Industries Inc. überschrieben wir vor knapp einem Monat (genauer gesagt am 17.06.) mit „Entscheidung naht“. Darin thematisierten wir das spannende, allerdings ambivalente Chartbild der Aktie. Eine Dreiecksformation offerierte damals sowohl Chancen als auch Risiken…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Mittlerweile hat sich die Lage im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt, denn der mittelfristige Abwärtstrend (grün dargestellt) deckelt mittlerweile die Kursentwicklung. In Verbindung mit den 33 CAD hat sich so eine veritable Dreiecksformation ausgebildet. Und die Spitze dieses fallenden Dreiecks läuft die Aktie nun… Insofern könnte eine Entscheidung bevorstehen. Fallende Dreiecke sind ambivalente Formationen, die nicht selten über die Unterseite aufgelöst werden. Insofern gilt es, die Unterstützung im Bereich von 33 CAD im Auge zu behalten. In jedem Fall darf es nicht unter die 30 CAD gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite bleibt es dabei. Ein Ausbruch über die 40,0 CAD würde ein wichtiges Signal liefern…“