TechX übernimmt mit Mobilum ein führendes Technologieportal für Zahlungen in Kryptowährung

TechX hat außerdem bekannt gegeben, dass das Board of Directors einer Namensänderung des Unternehmens von „TechX Technologies Inc.“ in „Mobilum Technologies Inc.“ zugestimmt und die Änderung des Börsensymbols, unter dem die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange („CSE“) gehandelt werden, in „MBLM“ genehmigt hat.

Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, in der es das Datum bekannt geben wird, an dem das Unternehmen den Börsenhandel unter dem neuen Namen, dem neuen Börsensymbol und der neuen CUSIP-Nummer aufnimmt. Die Namensänderung unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE.

Mobilum, ein Finanztechnologie-Startup, das der Kryptowährungsbranche die Fiat-Infrastruktur zur Verfügung stellt, ist eine lizenzierte Plug-and-Play-Fiat-to-Crypto-Gateway- und Zahlungsabwicklungstechnologie für Börsen, Wallets, Börsenmakler, Liquiditätsdienstleister und Kryptowährungsunternehmen. Mobilums einfach zu bedienende On- und Off-Ramp-Lösung [Ein- und Ausstiegslösung] erleichtert die Integration für Unternehmen, deren Benutzer Kryptowährungen mit Kredit- und Debitkarten kaufen und verkaufen. Mobilum garantiert null Rückbuchungen, die höchsten Akzeptanzraten und die niedrigsten Transaktionsgebühren in der Branche (2,99 %).

„Wir könnten über den Erwerb der On-Ramp-, Off-Ramp- und Digital-Wallet-Technologie von Mobilum nicht glücklicher sein“, sagt Peter Green, CEO von TechX. „Dank der Finanzspritze aus unserer letzten Finanzierungsrunde sollten wir unser derzeitiges Verarbeitungsvolumen von 150.000 Dollar pro Tag rasch steigern können, indem wir das ‚On-Ramp‘-Angebot auf andere Kryptowährungsbörsen und Unternehmen ausweiten. Ebenso freut es uns, dass wir gegen Ende des 3. Quartals eine Off-Ramp- und Digital-Wallet-Lösung für elektronische Gutscheinkarten (Gift Cards) und Zahlungskarten auf den Markt bringen werden. Es ist ganz offensichtlich, dass das dezentrale Finanzwesen international zunehmend an Akzeptanz gewinnt und wir finden es großartig, Teil dieser mehrere Milliarden Dollar schweren Branche zu sein, die alles verändern wird.“