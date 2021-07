Insgesamt 5 Händlergruppen/Organisationen ergänzen das geplante Händler/Servicenetzwerk für die LKW von NIKOLA. Abgedeckt werden durch die neuen Stationen Standorte in Texas, Arizona, Kalifornien, Colorado, New Mexico, Florida, Delaware, Virginia und Maryland. Im einzelnen kommen hinzu:HOLT Truck Centers (7 Standorte in Texas), Empire Truck & Trailer (7 Standorte in Arizona und Kalifornien), Wagner Equipment Co. (11 Standorte in Colorado und New Mexico), Ring Power (14 Standorte in Florida) und Carter Machinery (12 Standorte in Delaware, Maryland, Virginia).

Befreiungsschlag von Steinhoff: 269 Mio EUR erhöhtes Vergleichsangebot soll den Durchbruch bringen – klappt’s?

Drei Immobilienwerte mit Problemen. Lösbar? publity. Eyemaxx. Und Corestate sind nicht vergleichbar. Aber Charts sprechen ein klares Urteil.

Die Vossloh AG erhöht ihre Prognose für 2021 nach einem überaus erfolgreichen ersten Halbjahr mit kräftiger Gewinnsteigerung.

Heidelberg und E-Mobilität. Passt. wer hätte das gedacht.