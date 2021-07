Skechers und Kansaïyamamoto arbeiten an einer limitierten Kollektion

Skechers, The Comfort Technology Company, feiert High Fashion und Avantgarde-Bilder in einer aufregenden neuen Schuhkollaboration, die von dem verstorbenen ikonischen japanischen Designer Kansai Yamamoto inspiriert wurde. Die limitierte Skechers x kansaïyamamoto-Kollektion mit vier Fashion-Sneakers für Damen und Herren umfasst die Ästhetik von Kansai und wird zum einjährigen Todestag, dem 21. Juli, in Japan, Nordamerika und Europa auf den Markt kommen.

Skechers Max Cushioning styles from the limited-edition Skechers x kansaïyamamoto collaboration featuring the artist’s iconic Kabuki-inspired designs. (Photo: Business Wire)

„Kansai war während seiner gesamten Karriere nicht nur in Modekreisen eine Legende, sondern auch als Inspiration für so viele Künstler, die folgten. Skechers hatte unglaubliches Glück, an dieser Zusammenarbeit mitwirken zu können, die vom Meister beeinflusst wurde, bevor er starb“, sagte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. „Skechers-Schuhe sind in den letzten Jahren auf großen Laufstegshows rund um den Globus mit angesagten Styles aufgetreten, worüber die Welt spricht. Die kreative Vision von Kansai folgt dieser Entwicklung mit dem ikonischen Design, das mit unseren Skechers Max Cushioning Premier- und D’Lites-Modellen kombiniert wird, die unglaublichen Komfort bieten.“

„Seitdem Kansai Yamamoto als Modedesigner auf der Weltbühne aufgetreten ist, der mutig Design und Inszenierung integriert hat, inspiriert von den brillanten Farben von Kabuki, Stil, Schönheit und einer einzigartigen Ausdrucksweise, verfolgte Kansai Yamamoto die japanische Ästhetik und stellte sich weiterhin der Herausforderung kompromissloser Kreativität als einer der weltweit führenden Künstler“, sagte Hatsumi Iwasaki, Kommunikationsmanager von KANSAI SUPER STUDIO. „Er gründete auch die Marke kansaïyamamoto, die für ihre unverwechselbaren Avantgarde-Designs bekannt ist. Genießen Sie die Straße mit einem erhebenden Gefühl, das in Ihren Füßen beginnt, in diesen Schuhen, die durch eine Zusammenarbeit zwischen Skechers und der Marke Kansai entwickelt wurden und mit ihrer unverwechselbaren Ästhetik und Energie überwältigen.“