DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

Kalamazoo Resources Limited: Update zu Bohraktivitäten in Victoria: Sehr ermutigende Bohrergebnisse aus South Muckleford und Beginn der Bohrarbeiten in Tarnagulla



22.07.2021 / 12:58

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen vor Kurzem ein 29 Bohrungen umfassendes RC-Bohrprogramm (Gesamtlänge 4.499 m) in den Prospektionsgebieten Fentiman's Reef, Smith's Reef und Charcoal Gully innerhalb von EL006959 des Goldprojekts South Muckleford, Central Victoria (Abbildung 1 und Tabellen 1 und 2) abgeschlossen hat. Wie in ganz Australien zu sehen ist, kommt es beim Erhalt der Analyseergebnisse der Bohrproben aus den Labors zu erheblichen Verzögerungen, und daher erwartet Kalamazoo, dass die nächste Charge von Analyseergebnissen in den nächsten 2-4 Wochen eingehen wird. Aufgrund der bis heute erhaltenen Strukturdaten und Analyseergebnisse (16 der 29 Bohrungen) ist das Unternehmen ermutigt, Anfang August sofort mit einem nachfolgenden Kernbohrprogramm fortzufahren.





Die wichtigsten Punkte

Goldprojekt South Muckleford

- Kalamazoo hat 29 RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) (Gesamtlänge 4.499 m) in den Prospektionsgebieten Fentiman's Reef, Smith's Reef und Charcoal Gully auf ihrem Goldprojekt South Muckleford (EL006959) niedergebracht.

- Erste Bohrergebnisse und Multielement-Analysen sind sehr vielversprechend und haben in allen drei Prospektionsgebieten mehrere oberflächennahe epizonale Reef-Strukturen mit Gold-Antimon-Arsen-Vererzung identifiziert, die das Potenzial für hochgradige Golderzfälle demonstrieren.

- Kalamazoo betrachtet die Prospektionsgebiete als vorrangige Ziele, da die epizonale Gold-Antimon-Arsen-Vererzung der Vererzung in den nahe gelegenen Lagerstätten Fosterville und Costerfield sehr ähnlich ist. Seite 2 ► Seite 1 von 7



