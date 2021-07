Fiore Gold schließt Akquisition des ehemals produzierenden Projekts Illipah in Nevada ab

22. Juli 2021. Vancouver, British Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) („Fiore“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) gibt bekannt, das Unternehmenden Erwerb einer 100 %-Beteiligung am ehemals produzierenden Goldprojekt Illipah in White Pine County, Nevada, etwa 36 km nordöstlich von Fiore's Gold Rock-Projekt am südlichen Ende des produktiven Carlin-Trends, abgeschlossen hat ( Abbildung 1 : https://fioregold.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-14-Illipah-lo ... ).

Das Goldprojekt Illipah erstreckt sich über etwa 1.600 Hektar (3.950 Acres) und beherbergt eine ehemalige Haufenlaugungs-Goldmine, die in den späten 1980er Jahren 37.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Au und einer Ausbringungsrate der Haufenlaugung von über 80 % produzierte. Der geologische Datensatz für das Projekt ist umfangreich und umfasst 562 Bohrungen, die hauptsächlich im Reverse-Circulation-Verfahren niedergebracht wurden, sowie 2.415 Bodenproben, 491 Gesteinsproben und detaillierte Kartierungen über Tage.

Tim Warman, CEO von Fiore, sagte: „Die Planung für ein erstes Explorationsprogramm auf Illipah ist in vollem Gange, wobei die Feldarbeiten voraussichtlich Anfang August beginnen werden. Wir planen, mit einem detaillierten Kartierungsprogramm und geochemischen Probenahmen in Verbindung mit den Genehmigungsverfahren für ein größeres Bohrprogramm zu beginnen, das voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres durchgeführt wird. Wenn in der Zwischenzeit vielversprechende Ziele identifiziert werden, können wir ein eingeschränkteres Bohrprogramm durchführen, während wir auf die Genehmigung für das größere Programm warten.“

Die primäre Kontrolle der Vererzung umfasst eine von Norden nach Süden verlaufende Antiklinale (wie bei Gold Rock) sowie von Norden nach Süden, Nord-Nordosten und West-Nordwesten verlaufende Verwerfungen. Die typische Alteration des Carlin-Typs, einschließlich Entkalkung, Verkieselung und Jasperoid, ist entlang all dieser Strukturen stark ausgeprägt, ebenso wie anomale Konzentrationen typischer Pfadfinderelemente wie Arsen, Antimon und Quecksilber. Das Gold wurde wie bei Gold Rock hauptsächlich aus dem Kontakt zwischen Chainman Shale und Joana Limestone abgebaut, aber auch der stark höffige Kontakt zwischen Pilot Shale und Devils Gate Limestone wurde von Bohrungen durchteuft. Dieser letztere Kontakt beherbergt die Goldvererzung in Fiore's Pan Mine sowie in Nevada Gold Mines‘ Rain Mine, die zwischen 1988 und 2018 über eine Million Unzen Gold produzierte.