Musterdepot-Update Ein ruckeliger Start in Richtung Rendite Gastautor: Helge Rehbein 17 | 0 | 0 23.07.2021, 08:43 | Börseneinsteiger, die erst einmal kostenlos in Fonds und ETFs reinschnuppern wollen, können das Musterdepot auf derfonds gratis testen! Börseneinsteiger, die erst einmal kostenlos in Fonds und ETFs reinschnuppern wollen, können das Musterdepot auf derfonds gratis testen! Am 7. Juli haben drei Redakteure von der fonds sowie Gastautor und Fondsexperte Sven Stoll ihre Musterdepots gestartet – Zeit für ein erstes Performance-Update. So viel vorab: Der Fondsmotor stottert noch. „Auf die Plätze, fertig, Fonds!“ – hieß es vor rund zwei Wochen. Und um im Bilde zu bleiben: Von einem Fehlstart zu sprechen wäre übertrieben. Dass es sofort mit Vollgas in Richtung Rendite geht, kann man jedoch auch nicht behaupten. Wie sich unsere Musterdepots entwickelt haben, erfahren Sie auf derfonds.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer