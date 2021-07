Die chinesischen Börsen brechen heute Morgen ein.

Die Pläne Pekings, die privatwirtschaftlich organisierten Anbieter von e-Learning-Angeboten in gemeinnützige Einrichtungen umwandeln zu wollen, ist das letzte, was Aktionäre hören wollen. Das Vertrauen der Investoren in chinesische Aktien ist bereits angeschlagen und die neuesten Entwicklungen tragen in keiner Weise dazu bei, dieses wiederherzustellen.