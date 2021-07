Der Deutsche Aktienindex hat nach der Erholung der vergangenen Tage nun erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt.

Der Weg zum Allzeithoch ist schwer, auch weil die Skepsis der Anleger gegenüber der Rally an der Frankfurter Börse weitaus größer ist als an der Wall Street, wo es gestern erneut neue Höchststände in den Indizes gab.

Ask 9,25

Ask 9,25

Ask 11,58

Ask 11,58

Der Bitcoin ist in der Nacht wieder gefallen. Offenbar hatten sich einige Anleger erhofft, in der Bilanzpressekonferenz von Tesla gestern Abend den einen oder anderen Hinweis auf Zukäufe in der Kryptowährung zu finden. Das hat sich nicht bewahrheitet.

Die Augen sind jetzt alle auf die US-Notenbank gerichtet. Nach den schwachen Hausverkaufszahlen könnte die Debatte um einen vorzeitigen Stopp von hypothekenbesicherten Wertpapieren durch die Federal Reserve enden. Unter dem Strich ist der Kurs aber klar: Die Fed muss weiter zwischen der Ausbreitung der Delta-Variante und dem Anstieg der Inflation abwägen. Die Hausverkäufe in den USA werden aber auch dadurch gelähmt, dass die Preise so stark steigen wie zuletzt in den 1970er Jahren. Insofern erwarten nur wenige Investoren eine große Überraschung von der Sitzung morgen. Es ist davon auszugehen, dass die Notenbank weiter auf Zeit spielen und die Wirtschaftsdaten der nächsten Monate abwarten wird, bevor sie sich zu irgendwelchen Tapering-Schritten verpflichtet.

Der Kaffeepreis schnellt in die Höhe. Der Preis ist auf Wochenfrist um mehr als ein Drittel nach oben geschossen. Sorgen um Frost in Brasilien und Ernteausfälle setzen dem Kaffeemarkt zu.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.