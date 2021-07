FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank kommt mit ihrem Konzernumbau voran, und das sorgt für gute Stimmung bei den Anlegern. Auch wenn das Gebührenurteil des Bundesgerichtshofs zuletzt für gewisse Verwerfungen sorgte, könnte das Institut in diesem Jahr erstmals seit Langem auf einen Milliardengewinn zusteuern. Was im Unternehmen los ist, was die Aktie macht und was Experten dazu sagen.

Allmählich wird es ernst für Christian Sewing. Als der Konzernchef Mitte 2019 den strategischen Umbau seiner Bank präsentierte, tat er das mit den Worten: "Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir die Deutsche Bank neu erfinden." Nun, zwei Jahre später, muss er sich an den bisherigen Resultaten messen lassen. Denn nachdem die Deutsche Bank 2020 das erste Mal nach fünf Verlustjahren wieder schwarze Zahlen geschrieben hat, wird dies natürlich auch weiterhin erwartet.

Wenn der Dax-Konzern an diesem Mittwoch (28. Juli) seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegt, dürften sich die Beobachter an Sewings Rede zur Hauptversammlung Ende Mai erinnern. Hier sprach er von einem "weiterhin guten Geschäftsverlauf", was die Erwartung bestärke, im laufenden Jahr Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres" zu erreichen.

Dabei kommt das Management mit der Umsetzung der Strategie voran. "Nach drei Jahren sind wir noch nicht am Ziel - aber wir sind sehr weit vorangekommen", bilanzierte Sewing bei dem Aktionärstreffen. "Wir haben noch Baustellen - wir haben aber auch viele Baustellen bereits schließen können." So hat die Bank in diesem Frühjahr ihr Führungsteam umgebaut. Zwei Topmanager verließen das Geldhaus, eine Frau rückte in den Vorstand auf. Sewing selbst darf bis 2026 weitermachen, die Zuständigkeit fürs Investmentbanking musste er jedoch abgeben. Auch der Filial- und Stellenabbau geht weiter. Bis 2022 sollen insgesamt rund 18 000 Vollzeitstellen wegfallen, so dass weltweit noch 74 000 bleiben.

Allerdings brachte das zweite Quartal einen herben Schlag für die deutsche Bankenbranche. So entschied der Bundesgerichtshof (BGH) Ende April in einem Verfahren um die Deutsche-Bank-Tochter Postbank, dass Banken bei Änderungen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung der Kunden einholen müssen. Die Klausel, wonach Geldhäuser von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen können, wenn Kunden einer Änderung nicht binnen zwei Monaten widersprechen, benachteilige Kunden unangemessen.