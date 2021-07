KÖLN (dpa-AFX) - Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bleibt auf dem Sendeplatz am Montagabend. Am 6. September beginnen die neuen Folgen der nunmehr zehnten Staffel, wie Vox am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2020 hatte der zu RTL gehörende Sender das Format von Dienstag auf Montag verlegt. Dies hatte offensichtlich mit der neuen Konkurrenz durch die ProSieben-Show "The Masked Singer" am Dienstagabend zu tun gehabt. "The Masked Singer" wird in diesem Herbst aber ausnahmsweise samstagabends ausgestrahlt.

Die bewährte "Löwen"-Jury - Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler - ist wieder dabei. Mit Starkoch Christian Lohse ist erneut ein Promi in der Show zu Gast. "In Staffel 10 sind des Weiteren verschiedene Mobilitäts-Start-ups zu sehen: vom hochmodernen Motorrad, über einen ultrakleinen Campinganhänger, bis hin zu einem Laufrad und einem Rollstuhl." Auch grüne Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Haushalt, Garten und Technologie sollen eine wichtige Rolle spielen./bok/DP/zb