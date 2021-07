---------------------------------------------------------------------------

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der GRENKE AG beschließt Dividende und bestellt neue Aufsichtsratsmitglieder



Baden-Baden, den 29. Juli 2021: Die GRENKE AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten, die wie bereits im Vorjahr als virtuelle Veranstaltung durchgeführt wurde.



Die Aktionärinnen und Aktionäre der GRENKE AG beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,26 Euro je Aktie. Sie billigten das vorgeschlagene Vergütungssystem für den Vorstand mit 93,12%, zugleich stimmten 70,15% für die Herabsetzung der Maximalvergütung des Vorstands. Das vorgeschlagene Vergütungssystem für den Aufsichtsrat fand keine Zustimmung, hingegen erhielt der Ergänzungsantrag betreffend des angepassten Vergütungssystems 71,55% Zustimmung. Alle Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates wurden für das Geschäftsjahr 2020 mit großer Mehrheit entlastet.



Die Hauptversammlung wählte Herrn Norbert Freisleben, Herrn Nils Kröber und Herrn Dr. Konstantin Nikolaus Maria Mettenheimer per Ergänzungswahl in den Aufsichtsrat. Ausgeschieden sind mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung Herr Wolfgang Grenke, Frau Claudia Karolina Krcmar und Herr Florian Schulte.

Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.



Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre bei 73,47% (2020: 86,77%).



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind online verfügbar unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung

Weitere Informationen erhalten Sie von:



GRENKE AG Pressekontakt

Anke Linnartz Stefan Wichmann

Director Investor Relations Executive Communications Consulting Neuer Markt 2 Alfred-Bierwirth-Weg 2 76532 Baden-Baden D-53572 Unkel (b. Bonn) Telefon: +49 7221 5007-204 E-Mail: [1]presse@grenke.de E-Mail: investor@grenke.de Mobil: +49 (0) 171 20 20 300 Internet: www.grenke.de



1. mailto:sw@swichmann.de Über GRENKE



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).



---------------------------------------------------------------------------

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GRENKE AG

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: +49 (0)7221 50 07-204

Fax: +49 (0)7221 50 07-4218

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1222848



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1222848 29.07.2021



°