Versus Systems bestellt Amanda Armour zum Chief People Officer

LOS ANGELES, 30. Juli 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) hat heute die Bestellung von Frau Amanda Armour zum Chief People Officer des Unternehmens bekannt gegeben. Frau Armour, die seit 2016 im Unternehmen tätig ist, wird sich in leitender Funktion um das rasche und kontinuierliche Wachstum von Versus kümmern, indem sie das Potenzial der organisatorischen Infrastruktur des Unternehmens bestmöglich ausschöpft. Armours Augenmerk auf Wachstum, Kultur, Lernen und Entwicklung, sowie Personalrekrutierung wird das Unternehmen bei seiner jüngsten Übernahme von Xcite Interactive sowie bei der weiteren Expansion unterstützen.