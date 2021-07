PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap schliesst ein exklusives Vertriebsabkommen im Nahen Osten ab

Viridian bietet integrierte Lösungen im gesamten Wasserstoffsektor. Das Team von Viridian verfügt über umfassende Kenntnisse der vielfältigen Umweltmöglichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten. Die Führungs- und Beiratsmitglieder von Viridian werden mit PowerTap zusammenarbeiten, um dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, die auf einem Engagement für Innovation und Zusammenarbeit mit wichtigen regionalen Stakeholdern basieren.

Viridian ist für eine Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Unternehmen und Regierungsbehörden in der Region gut positioniert, um das Potenzial von Wasserstoff durch die Einführung der PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation zu maximieren. Die wichtigsten Stakeholder verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Erzeugung erneuerbarer Energien, die in Verbindung mit ihrer langjährigen Geschichte in der Region zu einer idealen Partnerschaft führen.

Die Zusammenarbeit zwischen MOVE und Viridian wird sowohl privaten als auch öffentlichen Einrichtungen helfen, den wachsenden Bedarf an erneuerbaren Optionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Jahren zu decken. Die Partnerschaft zwischen MOVE und Viridian hat sich zum Ziel gesetzt, die wirtschaftlichen und ökologischen Mandate in Einklang zu bringen, um die VAE weltweit führend in den Bereichen Wasserstofferzeugung, Verteilung, Nutzung und Kohlenstoffabscheidungstechnologie zu machen.