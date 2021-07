American Express verzeichnet fulminanten Gewinnsprung im zweiten Quartal

29.07.21 Kreditkarten-Riese Mastercard mit Gewinnsprung dpa-AFX | Weitere Nachrichten

29.07.21 Mastercard Incorporated Second-Quarter 2021 Financial Results Available on Company’s Website Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

29.07.21 Warren Buffett hat über 181 Milliarden US-Dollar mit diesen 5 Aktien verdient The Motley Fool | Kommentare

27.07.21 Kreditkarten-Riese Visa steigert Gewinn und Erlöse kräftig dpa-AFX | Weitere Nachrichten

27.07.21 Visa Inc. Fiscal Third Quarter 2021 Financial Results Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

27.07.21 Mastercard Launches New Start Path Cryptocurrency and Blockchain Program for Startups Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten