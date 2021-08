---------------------------------------------------------------------------

hGears-Gruppe setzt hochprofitablen Wachstumskurs in den ersten sechs Monaten 2021 fort



HIGHLIGHTS HALBJAHR 2021



- Konzernumsatz bei 70,5 Mio. EUR, 22,2% über dem Vorjahreswert

- Rohertrag im Jahresvergleich um 28,6% auf 41,1 Mio. EUR gesteigert, die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 58,3%



- Bereinigtes EBITDA stieg um 61,5% auf 13,1 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge um 450 Basispunkte auf 18,5%



- Marktanteil der in Europa verkauften E-Bikes blieb sehr stark bei rund 50%

- Performance im ersten Halbjahr 2021 entspricht voll und ganz dem Ausblick für 2021



Schramberg, 2. August 2021. Die hGears AG ("hGears" oder "Gesellschaft"), ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für die E-Mobilität, hat ihren Erfolgskurs in den ersten sechs Monaten fortgesetzt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,2%, was vor allem auf den anhaltend positiven Trend in der E-Mobilität zurückzuführen ist und die Stärken des Geschäftsmodells des Unternehmens unterstreicht.



Pierluca Sartorello, CEO von hGears, kommentiert: "Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 zeigen, dass sich unser strategischer Fokus auf E-Mobilität auszahlt, was sich in der erfolgreichen Umwandlung von Umsatz in Gewinnwachstum zeigt. Darüber hinaus haben wir im Juni einen Erstauftrag für eine Serienproduktion von einem neuen vielversprechenden E-Bike-Kunden erhalten. Das zunehmende Bewusstsein für die Problematik des Klimawandels, die Urbanisierung und der stetig steigende Bedarf an Mikromobilitätslösungen haben einen boomenden Markt für E-Bikes entstehen lassen. Auch die Zulassungszahlen von Elektro- und Hybridfahrzeugen steigen kontinuierlich an. Mit unseren hochwertigen Produkten und unserer starken Marktposition sind wir in der Lage, den starken Rückenwind der dynamisch wachsenden Märkte für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge optimal zu nutzen."