Heute Morgen berichteten wir über die Halbjahreszahlen der flatexDEGIRO (ISIN:DE000FTG1111), die auf – zumindest – eine Verlangsamung des Wachstums hindeuten. woraufhin die Aktie in den Sturzflug überging: Aktuell Minus 13,81 %, -14,10 EUR auf 87,80 EUR (12:45 Uhr, XETRA).

Bevor wir nochmals zu den Zahlen kommen, die quasi „die Normalität“ einläuteten. Und wieder klarmachten, dass demnächst Kundenzuwachs nur mit kräftig erhöhtem Marketingaufwand einhergehen wird, richten wir unser Augenmerk auf zwei klare Botschaften des Managements. Mit §40 Meldungen, die in von uns noch nie gesehener Geschwindigkeit publiziert wurden.

Insiderkäufe von CEO und CFO zu Tiefkursen – klare Botschaft damit verbunden

Normalerwiese melden Unternehmen Insiderkäufe – gesetzeskonform – einen oder zwei TAGE nach Ausführung im Rahmen ihrer Publizitätspflichten. Heute meldete flatexDEGIRO um 10:57 Uhr den Kauf von flatexDEGIRO Aktien im Gesamtwert von 264.300,00 EUR zu einem Kurs von 88,10 EUR. aufgrund des Kurses ganz klar ein Kauf der HEUTE stattgefunden haben muss. Und der Käufer ist der CEO Frank Niehage. Wenig später, um 11:55 Uhr meldete man den Kauf von Aktien im Gesamtwert von 132.727,00 EUR (Zu Kursen von 88,45 und 88,65 EUR) durch den CFO Muhamad Said. Jetzt fehlen eigentlcih nur noch die Grossaktionäre. Diese waren in den letzten Monaten ja eher auf der Verkäuferseite zu sehen., vielleicht nutzen sie ja jetzt die gesunkenen Kurse auch für ein Signal.

Bringt’s was? Wer am 08.07. oder am 14.07. zwischen den Zeilen gelesen hätte, der wäre gewarnt gewesen…

Betrachtet man die aktuelle Kursentwicklung: NEIN. Oder vielleicht doch. Vielleicht wäre der Kursrückgnag sonst noch weiterreichender. Wer weiss. Auf jeden Fall ein klares Signal an den Kapitalmarkt. Aber der muss wohl noch das Platzen seiner Träume vom ewigen Boom verdauen. Obwohl ja bereits im Vorfeld andere Wettbewerber auf eine Abkühlung hinwiesen. Beispielsweise im nwm: Am 08.07. hiess es bereits: „flatexDEGIRO, L&S u.a. ausgeträumt? Läuten die stark rückläufigen Tradingzahlen der sino AG das Ende des Wachstums ein?“ Oder am 14.07. hiess es im nwm: „Ende des Booms für flatexDEGIRO u.a. eingeläutet? Nach sino liefert auch mwb für Q2 schwächere Zahlen, als erwartet.“