H1 Höhepunkte:



- Erneuter Anstieg der EBITDA-Marge auf 18 % (VJ: 13 %)

- Gesamtumsatz der Gruppe steigt um 34 % auf 63,2 Mio. EUR

- Bruttoumsatz in Europa steigt um 11 % im Jahresvergleich

- Anteil der Kreditkartenabrechnungen am Gesamtumsatz beträgt 67 % (VJ: 51 %)



- 75% der Marketingausgaben über direkten Medieneinkauf (VJ: 46 %)

- Ergebnis je Aktie durch Erwerb von Minderheitsbeteiligungen deutlich erhöht



- 6,8 Mio. EUR operativer freier Cashflow generiert (VJ: 5,6 Mio. EUR)

- Ausblick 2021 bestätigt



Umsatz



Die Bruttoumsatzerlöse der CLIQ Digital Gruppe stiegen von Januar bis Juni 2021 um 34 % auf 63,2 Mio. EUR (H1 2020: 47,2 Mio. EUR). Der Anteil der europäischen und nordamerikanischen Bruttoumsatzerlöse betrug dabei 42 % respektive 49 % (H1 2020: 51 % bzw. 42 %). Mit 67 % des Bruttoumsatzes (H1 2020: 51 %) war die Kreditkarte das am häufigsten verwendete und am schnellsten wachsende Zahlungsmittel in den ersten sechs Monaten.

Im zweiten Quartal 2021 (01.04.-30.06.2021) erwirtschaftete CLIQ Digital einen Bruttoumsatz von 33,1 Mio. EUR (zweites Quartal 2020: 26,9 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anstieg von 23 % im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres und einer sequenziellen Verbesserung von 10 % im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Das Europäische Geschäft wuchs auch im zweiten Quartal um 11 % und unterstreicht damit die positive Umsatzentwicklung, die auch aus der Einführung des eigenen, direkten Medieneinkaufs in Europa resultiert. 69 % des gesamten Bruttoumsatzerlöses im zweiten Quartal 2021 wurden mit Kreditkarte bezahlt (zweites Quartal 2020: 53 %).



Mio. EUR H1 H1 Veränd. Q2 Q2 Veränd. 2020 2021 2020 2021 Bruttoumsätze 47,2 63,2 +34 % 26,9 33,1 +23 % Marketingausgaben 16,3 21,0 +29 % 8,5 11,9 +39 % EBITDA 6,3 11,6 +83 % 4,1 6,3 +52 % EBITDA-Marge 13 % 18 % 15 % 19 % EBIT 6,0 11,1 +87 % 3,9 6,0 +53 % Konzernergebnis 4,4 7,6 +74 % 2,8 4,1 +44 % Minderheitseignern zurechenbar 1,4 0,2 -87 % 0,9 0,0 -97 % Aktionären zurechenbar 3,0 7,4 +144 % 1,9 4,1 +113 % EPS (in EUR, verwässert) 0,47 1,12 +138 % 0,30 0,62 +107 % Ergebnis