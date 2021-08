DeFi Technologies meldet Telefonkonferenz für Aktionäre hinsichtlich Erörterung von bevorstehenden Finanzergebnissen für 2. Quartal 2021

Toronto, 3. August 2021. DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF) („DeFi Technologies“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass es am 16. August 2021 um 12:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die starke finanzielle Performance für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2021 zu erörtern. Das Unternehmen wird die Zahlen für das erste Halbjahr voraussichtlich am 13. August 2021 veröffentlichen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seine jüngsten Erwerbe und die Unternehmensstrategie hinsichtlich eines raschen und nachhaltigen Wachstums auf Basis seiner aktuellen Erfolge erörtern.

Wouter Witvoet, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, sagte: „Das rasche Wachstum des Unternehmens, die Absicht, an der OTCQX gelistet zu werden, die Ausweitung der Investitionen in DeFi-Projekte und zusätzliche Erwerbe sind in Pressemitteilungen schwer zu erklären. Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Aktionäre über die von uns getroffenen Entscheidungen zu informieren und sie über die Geschäftsstrategie, das kurzfristige Wachstum, die langfristigen Erwartungen, die finanzielle Performance und weitere Erfolge auf dem Laufenden zu halten. Wir haben einige der klügsten Köpfe der Branche in unserem Team und halten es für wichtig, unsere gemeinsame Vision für das Unternehmen zu kommunizieren.“

Weitere Informationen zur Aktionärsversammlung werden am Morgen des 11. August 2021 bekannt gegeben werden. Die Informationen werden auf unserer Website und in all unseren sozialen Medien veröffentlicht werden.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Veronica Welch

VEW Media

ronnie@vewpr.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen