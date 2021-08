Technology Innovation Institute ernennt den renommierten Technologen Dr. Ray O. Johnson zum CEO

Dr Ray O. Johnson, Chief Executive Officer, Technology Innovation Institute (Photo: AETOSWire)

Bevor er zum TII stieß, fungierte Dr. Johnson als Operating Partner bei Bessemer Venture Partners, einem führenden amerikanischen Venture-Capital-Unternehmen, das in den letzten 50 Jahren an 130 Börsengängen beteiligt war, und davor als Corporate Senior Vice President for Engineering, Technology and Operations und Chief Technology Officer der Lockheed Martin Corporation.

Dr. Johnson bringt in seine Rolle über vier Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Technologieführerschaft, in der Tätigung strategischer Investitionen in disruptive Technologien und in der Entwicklung von Geschäftsstrategien ein, die zu mehreren neuen Milliarden-Dollar-Geschäftszweigen geführt haben. Er verfügt ferner über hervorragende Networking-Fähigkeiten; er hat zahlreiche Oberhäupter aus den Bereichen Regierung, Industrie und Wissenschaft getroffen. Er ist ein begehrter Redner bei globalen Foren zu Wirtschaft, Strategie, Innovation und Bildung.

Zu der neuen Ernennung sagte Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC: „Wir begrüßen Dr. Ray Johnson als ersten CEO des Technology Innovation Institute. Seine Ernennung wurde mit Spannung erwartet – uns war es wichtig, dass die mit dieser Rolle betraute Person nicht nur ein ausgezeichneter Forschungs- und Technologiespezialist ist, sondern gleichermaßen ein vollendeter Profi und Interessenvertreter der Branche, der in der Lage ist, die positivsten Ergebnisse für die bahnbrechenden Projekte zu erzielen, an denen das TII derzeit in seinen ersten sieben spezialisierten Forschungszentren arbeitet.