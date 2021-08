PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten ist es zur Wochenmitte klar bergauf gegangen. Rückenwind kam von einer weltweit positiven Börsenstimmung - sowohl in den USA als auch in Asien dominierten Kursgewinne das Handelsgeschehen. Während der marktbreite S&P 500 Index am Dienstag einen Rekord erreicht hatte, erfreute in Asien die überraschend starke Stimmungsaufhellung bei den privaten chinesischen Dienstleistungsunternehmen.

Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,76 Prozent auf 4149,29 Punkte zu. Damit nahm der Leitindex der Eurozone Kurs auf sein Mitte Juni erreichtes Hoch seit dem Jahr 2008. Der französische Cac 40 gewann am Mittwoch 0,59 Prozent auf 6763,45 Punkte, womit er erneut eine Bestmarke seit der Jahrtausendwende erreichte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,43 Prozent auf 716,25 Zähler hoch.