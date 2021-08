Chicago / Frankfurt 04.08.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich etwas fester. Im deutschen Handel klettern die Papiere von Wacker Chemie. Die Profiteer-Empfehlung MustGrow meldet einen Deal mit dem japanische Sumitomo-Konzern.



Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade können im elektronischen Handel leicht zulegen und zeigen damit eine Gegenbewegung nach der gestrigen Korrektur.





Die Preise rutschten ab, nachdem das USDA den jüngsten Crop Progress Report veröffentlicht hat. Dem Bericht zufolge hat sich der Zustand von Mais und Sojabohnen leicht verbessert.Gleichzeitig bleibt das Wetter der größte Risikofaktor für die Ernte, es ist weiterhin in vielen Regionen zu warm und zu trocken.Während sich bei den Sojabohnen so etwas wie vorsichtiger Optimismus einstellte, sagte ein Analyst von der EFG Group, dass offen sei, wie gut die Ernte verlaufen könne, wenn North und South Dakota massiv von der Hitze betroffen sind und auch in Minnesota große Risiken für die Ernte bestehen.Bei Weizen stammt die Unterstützung für die Notierungen unter anderem von den Erwartungen geringerer Erträge in Russland und auch Nordamerika. Dort ist die Qualität der Ernte von Frühlingsweizen schlecht.Aktuell verliert Dezember-Mais 1,25 Cents auf 5,5025 USD/Scheffel, September-Weizen verbessert sich um 4,0 Cents auf 7,285 USD/Scheffel und die November-Sojabohnen legen um 3,5 Cents auf 13,2325 USD/Scheffel zu.Die Aktienmärkte zeigen sich am Mittag überwiegend freundlich. In Asien verlor der Nikkei 225 0,2 Prozent auf 27.584 Punkte, der Hang Seng Index stieg derweil um 0,9 Prozent auf 26.426 Punkte, der CSI 300 Index legte um 0,9 Prozent auf 4.978 Punkte zu und der ASX 200 Index stieg um 0,4 Prozent auf 7.503 Zähler.Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,3 Prozent auf 4.131 Punkte, der FTSE 100 legt um 0,1 Prozent auf 7.111 Zähler zu. Der DAX kann sich um 0,4 Prozent auf 15.622 Punkte verbessern und der CAC 40 steigt um 0,2 Prozent auf 6.737 Zähler.Der Dow Jones Index startet 0,5 Prozent leichter bei 34.942 Punkten, die NASDAQ notiert kaum verändert bei 14.761 Punkten.Im deutschen Handel ziehen Papiere von Wacker Chemie um 2,4 Prozent auf 129,00 Euro an, für KWS Saat geht es um 0,7 Prozent auf 70,20 Euro aufwärts. Für Symrise geht es um 0,4 Prozent auf 124,25 Euro nach oben.Auf der anderen Seite stehen Bayer, die sich um 0,9 Prozent auf 49,64 Euro verbilligen. Für BASF geht es um 0,5 Prozent auf 66,36 Euro abwärts und Südzucker verlieren 0,2 Prozent auf 12,62 Euro.Die Profiteer-Empfehlung MustGrow hat am 4. August bekanntgegeben, mit dem japanischen Konzern Sumitomo Corp. einen exklusiven Evaluierungs- und Optionsvertrag abgeschlossen zu haben, im Rahmen dessen die Technologie von MustGrow bewertet werden soll, um Wirksamkeit und wirtschaftliches Potential bestimmen zu können.MustGrow hat mit der Vereinbarung Sumitomo das Recht auf geistiges Eigentum von MustGrow und eine exklusive Option auf den Kauf der Exklusivrechte an MustGrows Technologie für die Bodenbegasung vor Aussaat, für Bioherbizide, Nachernte und Lebensmittelkonservierung für Kartoffeln und Bananen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent gewährt. Darüber hinaus wird Sumitomo alle toxikologischen sicherheits- und wirksamkeitsrelevanten und behördlichen Arbeiten für die Vermarktung der Technologie übernehmen und verantworten.MustGrow behält sich derweil vor, Feldversuche, die im Rahmen von Kooperationen mit Unternehmen aus Landwirtschaft, Chemie- und Lebensmittelindustrie fortzusetzen, abzuschließen und kommerzielle Vereinbarungen anzustreben, ausgenommen der mit Sumitomo getroffenen Vereinbarungen.Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3yrIaehMustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) hat sich im Geschäftsfeld der Biopestizide positioniert. Dieser Bereich, der von zunehmend strengen gesetzlichen Anforderungen befördert bis zum Jahr 2025 auf 8,5 Mrd. USD anwachsen dürfte, liefert die Grundlage für eine nachhaltige Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankheiten. Das landwirtschaftliche Biotechunternehmen MustGrow setzt beim Schutz vor Schädlingen und Krankheiten auf die natürlichen Abwehrmechanismen von Senfkörnern. Das Produkt von Unternehmen ist bereits von der US-Umweltschutzbehörde EPA genehmigt.MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. Lesen Sie hier, warum MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) das Interesse in der Branche wecken dürfte:https://bit.ly/2EWzp5uHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von MustGrow Biologics Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens MustGrow Biologics Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!