Umfrage der Frankfurter Börse hinsichtlich der DAX-Stimmung. Wo steht der DAX in vier Wochen?

Die institutionellen Marktteilnehmer sind meinungslos. Es sieht fast schon so aus, als ob sie den Rest des Sommers lieber für den Urlaub nutzen wollen. Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Bullen und Bären ist zwar weiterhin eher bearish, doch der Anteil der Neutralen ist außergewöhnlich hoch.

Tabelle: Umfrageergebnisse der Frankfurter Börse (Prognose des DAX für die nächsten 4 Wochen)

Der bullishe Anteil bei den Profis beträgt nur noch 20 %. Das ist ein sehr geringer Wert, der schon eine gewisse Kapitulation ausdrückt. Wir können davon ausgehen, dass sich die Profis mit Short-Positionen abgesichert haben. Die Absicherung würde auch ideal zum hohen Anteil des neutralen Lagers passen. Egal ob der Markt zukünftig steigen oder fallen wird, die Profis hätten dann ihr Depot neutralisiert.

Weil die Privaten sich normalerweise nicht mit Short-Positionen absichern, gibt es ein ausgeglichenes Bild. Die Bullen, Bären und die Neutralen teilen sich jeweils zu einem Drittel auf.

Fazit:

Obwohl der DAX steigt, ist die Stimmung neutral. Unabhängig davon, dass es in der Sommerzeit häufig eine Zeit der Ruhe gibt, darf man sich nicht täuschen lassen. Das Handelsvolumen ist mittelmäßig hoch und das spricht für eine normale Aktivität der Marktteilnehmer. Der DAX kann blitzschnell in die eine oder andere Richtung einen neuen Kursimpuls aufbauen. Das bedeutet, der langfristige Aufwärtstrend ist nicht so gefestigt, wie es das Chartbild suggeriert.

