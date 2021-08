DAX - Kommt es zum Durchbruch oder Abprall?

Im Fokus steht im Tageschart die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15.800 Punkten. Bis hier hat der DAX zuvor einen Pullback durchgeführt und könnte in der Folge wieder nach unten abdrehen.

Im frühen Handel notiert der DAX unverändert im Bereich von 15.770 Punkten. An der Lage hat sich damit weiterhin nichts geändert.

Ask 10,59

Ask 10,59

Ask 10,48

Ask 10,48

Im Monatschart steht weiterhin der obere Fibonacci-Fächer bei 15.850 bis 15.900 Punkten im Fokus. Der DAX steht also vor einem massiven Widerstandsbereich.

An der Konjunkturfront stehen am heutigen Mittwoch vor allem die US-Inflationsdaten am Nachmittag um 14:30 Uhr im Fokus. Die US-Verbraucherpreise für Juli werden im Monatsvergleich mit +0,5% erwartet, nach +0,9% zuvor.

Die Inflationsdaten könnten neue Signale bringen, wie stark die US-Notenbank Fed geldpolitisch unter Druck steht. Übergeordnet bleibt die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus das zentrale Thema der Investoren.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.