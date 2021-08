Toronto, Ontario - 12. August 2021 - Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass die neueste Akquisition, New World Inc., die internationale, mit mehreren Platinschallplatten ausgezeichnete Künstlerin Mia Martina verpflichtet hat, exklusive, Non-Fungible Tokens („NFTs“) auf der Plattform von New World Inc. zu erstellen.

Als Singer-Songwriterin und erfolgreiche Geschäftsfrau sieht Martina große Chancen und neue Möglichkeiten, um sich und ihre Kunst im NFT-Raum zu präsentieren. Sie freut sich, mit New World Inc. und dem Celebrity-Künstler Diogo Snow zusammenzuarbeiten, um faszinierende visuelle und akustische Erlebnisse zu schaffen. Als Plattform überlässt New World die Kreativität der NFT-Darbietung den Mitwirkenden und Mitarbeitern. Martina freut sich, die Möglichkeiten der Plattform New World Inc. kreativ zu nutzen, um neue und spannende Wege zu schaffen, sich und ihre Musik zu präsentieren.

Über Mia Martina

Mit einer über ein Jahrzehnt währenden Karriere, einer Reihe von Hits in den Charts und einem Bestseller-Debütbuch hat sich Mia Martina einen Namen als internationale Musikerin und Autorin gemacht. Mia feierte 2010 ihr Solo-Debüt mit dem globalen Smash-Hit „Stereo Love“. Bald darauf sicherte sie sich 8 goldene und 2 Platinschallplatten und dominierte die Charts auf der ganzen Welt. Mias Erfolg setzte sich mit der Veröffentlichung von Smash-Hits wie „Latin Moon“, „Burning“ und „Heartbreaker“ aus ihrem Debütalbum „Devotion“ fort, und später mit klassischen Kollaborationen wie „Beast“, „Danse“, „Sooner or Later“ und vielen anderen mehr. 2019 veröffentlichte Mia ihre lang erwartete EP „Daydream“, zu der auch ihre Ohrwurm-Auskopplung „Different Kind of Love“ gehörte.

Aber Mia ist nicht nur eine erfolgreiche Singer-Songwriterin, sondern wird auch als erfolgreiche und versierte Geschäftsfrau gefeiert, die jungen Mädchen und Geschäftsfrauen Coaching und Mentoring bereitstellt. Sie hat sich auch zu einer starken Fürsprecherin für die LGBTQ+ Community entwickelt und macht allen Mut, sich selbst treu zu bleiben und sich an Initiativen weltweit zu beteiligen. Während sie weiterhin international auftritt, arbeitet Mia kontinuierlich an neuer Musik und hat ihren Bestseller „Boss Up Your Life: A Girl’s Guide to Her Dream Career“ veröffentlicht, das am NYC Times Square vorgestellt wurde.