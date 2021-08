Glücksspielstaatsvertrag 2021: was man wissen muss Gastautor: Rainer Brosy | 12.08.2021, 14:42 | 39 | 0 | 0 12.08.2021, 14:42 | Glücksspielstaatsvertrag 2021: was man wissen muss 1 Glücksspielstaatsvertrag 2021: was man wissen muss Casino-Liebhaber wissen es bereits – die Gaming-Welt ist seit dem 01. Juli 2021 nicht mehr die gleiche. Der Grund: die Neufassung des Glücksspielstaatsvertrags, der seit diesem Zeitpunkt in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag (auch GlüStv genannt) ist bundesweit gültig, um einheitliche Casino-Regelungen zu bringen. So sollen beispielsweise Online-Casinos nicht nur geregelt, sondern auch gegen Betrug, Spielsucht und (Cyber-)Kriminalität vorgegangen werden. Doch die Meinungen gehen auseinander. Was genau besagt der Glücksspielstaatsvertrag 2021? Bild: Der neue Glücksspielstaatsvertrag sorgt unter Spielern für Furore. Bildquelle: AidanHowe via pixabay.com Bisher haben sich vor allem das Online-Gaming sowie die Welt der deutschen Online-Casinos in einer rechtlichen Grauzone befunden. Es gab keine Regulierungen oder richtige Lizenzen für Anbieter – die gesetzliche Lage rund um Themen wie Online-Gaming, Sportwetten und Glücksspiel waren undurchsichtig und nicht reguliert. Deshalb soll der neue Glücksspielstaatsvertrag Abhilfe schaffen und für Ordnung sorgen. Was besagt der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021? Die wichtigsten Änderungen des GlüStv 2021 umfassen vor allem das Spielerlebnis. Hier sollen hauptsächlich Maßnahmen gegen Spielsucht gesetzt werden, wie es in einigen anderen europäischen Ländern bereits der Fall ist. Zusammengefasst können folgende Veränderungen als die wichtigsten Inhalte des neuen Vertrags genannt werden: Es gelten Einzahlungslimits für Spiele, User dürfen max. € 1.000,- im Monat einzahlen.

Das Angebot wird eingeschränkt: Tisch-, Karten- und Würfelspiele werden verboten.

Turbo-Spiele werden begrenzt, um langsamere Slots und vorsichtiges Setzen zu schaffen.

Es darf nicht mehr an mehreren Maschinen gleichzeitig gespielt werden.

Autospin wird abgeschafft – fixe Pausen werden eingeführt („5-Sekunden-Regel") Nicht viele Spieler und Glücksspielbetreiber sind von diesen Regeln angetan. Im Gegenteil: viele sehen dadurch wesentliche Einschränkungen. Vor allem erfahrene Spieler sträuben sich gegen die neuen Regelungen. Sie argumentieren, dass viele davon das Spielerlebnis massiv beeinträchtigen und zu weniger Spaß führen. Unterstützung bekommen sie von den Anbietern, da sich diese auch gegen weniger Spielspaß aussprechen, um keine Verluste zu machen. Sie argumentieren, dass die neuen Regelungen automatisch zu weniger Spielgewinn führen werden. Vor allem wegen der neuen 5-Sekunden-Regel, die sich künftig besonders negativ auf die Casino-Welt auswirken soll.



