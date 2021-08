Medizinische Einrichtungen von Core One Labs reichen Antrag für die psychedelikagestützte Therapie eines Patienten mit Psilocybin ein

Vancouver, British Columbia, Kanada – 13. August 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“), ein auf Biowissenschaften spezialisiertes Forschungs- und Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, psychedelische Arzneimittel über neuartige Verabreichungssysteme und die psychedelikagestützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen, gibt mit Freude bekannt, dass sich seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Rejuva Mental Health Clinic („Rejuva“) und Bluejay Mental Health Group Inc. („Bluejay“) zusammengetan haben, um ihren Patienten bei der Beantragung einer Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt 56(1) des kanadischen Suchtmittelgesetzes (Controlled Drugs and Substances Act/„CDSA“ oder „Gesetz") für den legalen Zugang zu Psilocybin für eine psychedelikagestützte Therapie zu unterstützen.

In Kanada werden Psychedelika unter dem CDSA als kontrollierte Substanzen eingestuft und sind für sämtliche Verwendungszwecke verboten, es sei denn, beim Bundesministerium für Gesundheit wird erfolgreich ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt 56 des Gesetzes gestellt. Gemäß Abschnitt 56 hat das Gesundheitsministerium die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für Personen oder kontrollierte Substanzen zu erteilen, wenn diese „Ausnahme für einen medizinischen oder wissenschaftlichen Zweck erforderlich ist oder anderweitig im öffentlichen Interesse liegt“ (Health Canada).

In den vergangenen Jahren hat Health Canada Anstrengungen unternommen, um Patienten mit psychischen Problemen den Zugang zu psychedelischen Medikamenten zu erleichtern, unter anderem durch die Gewährung ausgewählter Ausnahmegenehmigungen gemäß Abschnitt 56 des CDSA. Am 4. August 2020 gewährte die kanadische Gesundheitsministerin Patty Hadju erstmals aus humanitären Gründen legale Ausnahmen von Abschnitt 56(1) des CDSA. Vier Kanadiern, die unheilbar an Krebs erkrankt sind, wurde es damit gestattet, sich einer Psilocybintherapie zur Behandlung ihrer Angstzustände zu unterziehen.

Bluejays hundertprozentige Tochtergesellschaft GreenLeaf Medical Clinic (EST 2011) war eine der ersten spezialisierten medizinischen Cannabiseinrichtungen in Kanada und bewertet nach wie vor Patienten auf ihre Eignung für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis gemäß den „Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations“ (ACMPR). Das Managementteam hat sich in enger Kooperation mit Health Canada umfassende Kenntnisse über die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften angeeignet. Sie haben auch die Ausbildung in der Cannabinoid-Therapie vorangetrieben und mit Tausenden von Patienten, Ärzten und Anbaubetrieben zusammengearbeitet. Bluejay hat die Absicht, sich als eine der ersten Kliniken zu positionieren, deren Patienten eine Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt 56(1) erhalten, da sich die Einrichtung schon seit Jahren an vorderster Front der progressiven Gesundheitsbewegung behauptet.