DGAP-Stimmrechte Aves One AG (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.08.2021, 14:51 | 31 | 0 | 0 16.08.2021, 14:51 | Aves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ^

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Aves One AG

Aves One AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.08.2021 / 14:51

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Aves One AG

Straße, Hausnr.: Große Elbstrasse 61 PLZ: 22767

Ort: Hamburg

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 391200NHIQHND8BHLW17 2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: BPCE S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

06.08.2021

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.)

neu 0,00 % 87,29 % 87,29 % 13015053 letzte n/a % n/a % n/a % / Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) % % Summe %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % % Summe % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / oder physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Irrevoca- Bar 11360604 87,29 % ble

Underta-

king

Summe 11360604 87,29 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher BPCE S.A. % % % NATIXIS S.A. % % % NATIXIS INVESTMENT % % % MANAGERS S.A.

NATIXIS INVESTMENT % % % MANAGERS

PARTICIPATIONS 1

S.A.S.

VAUBAN INFRASTRUCTURE % % % PARTNERS HOLDING

S.A.S.

VAUBAN INFRASTRUCTURE % % % PARTNERS SCA

Core Infrastructure GP % % % III S.à r. l.

CORE INFRASTRUCTURE % % % FUND III SCS

Core Infrastructure % % % III S.à r.l.

Rhine Rail Investment % 87,29 % 87,29 % AG

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen:

Datum

12.08.2021

--------------------------------------------------------------------------- 16.08.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aves One AG

Große Elbstrasse 61

22767 Hamburg

Deutschland

Internet: www.avesone.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1226739 16.08.2021

°



