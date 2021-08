Der DAX befindet sich weiter im Korrekturmodus am 18.08.2021. Vor allem die Aktie von Volkswagen ist unter Druck und an einer spannenden Chartmarke.

Keine große Bewegung zur Wochenmitte

Diesmal gab es keine Veränderung zum Handelsstart, sodass der Index ohne Kurslücke und damit auf dem Niveau des Vortages den XETRA-Handel einleitete.

Zuvor deutete Andreas Bernstein am Morgen im Livestream an, welche Marken im DAX überschritten werden sollten, um weitere Kursbewegungen zu eröffnen. Auch lag der Fokus in der morgendlichen Berichterstattung auf dem Thema Afghanistan und dortigen Rohstoffen, die vor allem für Batteriehersteller interessant sein dürften.

Direkt nach der Eröffnung rutschte der DAX erneut auf die Handelszone um 15.880 Punkte, wo wir in den letzten Tagen mehrfach Schwung holen konnten. Nur knapp darunter formierte sich das Tagestief.

Im Interview mit unserem Händler sprachen wir vorrangig über chinesische Aktien und auch über die heutigen Kursverluste bei Volkswagen:

Zum Mittag pendelt sich der DAX erneut an der 15.900 ein und bleibt damit in der Mitte der Konsolidierungszone, die er in dieser Woche einführte. Die Zurückhaltung ist durch schwache US-Daten, aber auch weiterhin angespannte Inflationssorgen geprägt. Löst das FOMC-Protokoll am Abend diese Situation auf?

Schwächster Sektor waren im DAX heute erneut die Autoaktien. Insbesondere Volkswagen gilt technisch als "angeschlagen", da eine Unterstützung im Chartbild gebrochen wurde. Kurzarbeit und der Wegfall von Bestellungen wegen des Chipmangels sind hier die Gründe, welche Anleger zur Aktie auf Abstand gehen lassen.

Das zweite große Thema ist die Regulierung in China. Weitere Straffungen und auch erste Verstaatlichungen im Technologiebereich schmälern das Vertrauen und die Aussichten auf starke Gewinne in der Zukunft. Tencent meldet heute Quartalszahlen, Baidu und Alibaba werden ebenfalls hier mit beurteilt. Darauf gingen wir mit der Analyse des Ccartbildes zusammen ausführlich ein.

Ab dem Mittag stabilisierte sich der DAX wieder und konnten die Verluste vom Vormittag wettmachen. Mit etwas Rückenwind durch US-Quartalszahlen, die bei Walmart und Target aus dem Einzelhandel sehr gute Ergebnisse im zweiten Quartal aufzeigten, gelang auch der Sprung auf ein neues Tageshoch.

Ein kleineres Signal wurde ausgelöst und damit das GAP zu vergangenem Freitag heute fast geschlossen. Nur knapp darunter schloss der Index mit erneut wenig Volatilität, die von gestern 120 auf nun unter 100 Punkte sank.

Diese Eckdaten wurden hier verzeichnet:

Eröffnung 15.935,21 Tageshoch 15.969,85 Tagestief 15.872,99 Vortageskurs 15.921,95 Schlusskurs 15.965,97

Nachbörslich warten Marktteilnehmer auf das FOMC-Protokoll um 20.00 Uhr. Das Chartbild wirkt an dieser Schwelle, die nur 30 Punkte Platz bis zur runden 16.000 lässt, sehr verhalten:

Hingegen konnte der MDAX am Nachmittag die Schwelle von 36.000 überschreiten und damit ein neues Rekordhoch aufzeigen.

An welchen Aktien waren die Anleger heute besonders interessiert?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Nach der gestern bekanntgegebenen Übernahme des Seefrachtunternehmen J.F. Hillebrand für einen Gesamtpreis von rund 1,5 Milliarden Euro durch die Deutsche Post, gelang heute auch wieder der Sprung an die DAX-Spitze. Dahinter rangierte RWE, die technisch ausgebrochen sind und Siemens Energy.

Wie eingangs skizziert war die Autobranche heute erneut der Verlierer. Vor allem Volkswagen verlor zwischenzeitlich über 4 Euro und fiel damit unter eine charttechnische Schwelle, die seit Mitte Mai als Unterstützung galt. Per Schlusskurs wurde diese Schwelle sehr knapp zurückerobert, ist jedoch technisch angeschlagen.

Hintergrund war der weitere Chipmangel, der sogar zur Einstellung einer Bestellung der Basismodelle ID.3 und Gold führte. Dies sorgte auch bei der Konkurrenz BMW und Daimler für Zurückhaltung und nachgebende Kurse.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Weiterhin unter 16.000 im mittelfristigen Chartbild

Der DAX notiert weiterhin in der Konsolidierungszone unter 16.000 aber über 15.800 Punkten. Damit bringt er sich für die nächste größere Bewegung in Position, lautete die einhellige Meinung aus dem Markt. Doch in welche Richtung geht dies?

Aus dem Tageschart heraus ist dazu nichts abzulesen. Beide Möglichkeiten bestehen und sind damit im Fokus der Trader, welche gespannt auf die Entscheidung warten.

Das Gesamtbild ist weiterhin als positiv zu bewerten:

Über die weitere Entwicklung und erste Signale des neuen Handelstages sprechen wir auch am Donnerstag wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange beim Livestream in der Vorbörse mit Andreas Bernstein. Danach folgt gegen 11.30 Uhr ein Interview mit Ingmar Königshofen.

