- Die Quirin Privatbank AG erzielt in 2021 ein Halbjahresergebnis von 4,7

Millionen Euro

- Die verwalteten Kundengelder stiegen um eine halbe Milliarde auf 4,8

Milliarden Euro

- Digitale Tochter wächst ebenfalls stark: quirion steigert Kundenzahl und

Assets under Management um jeweils rund 40 Prozent



Die Quirin Privatbank AG hat zum 30. Juni 2021 mit 4,7 Millionen Euro nach

Steuern ein gutes Halbjahresergebnis erzielt. In Verbindung mit den wichtigsten

vertrieblichen Kennzahlen - verwaltete Vermögen und Nettozuflüsse - belegt

dieses Ergebnis eine erneut überaus positive Entwicklung der auf unabhängige

Beratung spezialisierten Bank. Das Halbjahresergebnis 2021 liegt um 152 Prozent

beziehungsweise 2,8 Millionen Euro über dem des Vorjahreszeitraumes (1,9

Millionen Euro) und fällt damit mehr als doppelt so hoch aus.





"In diesem tollen ersten Halbjahr 2021 konnten wir die Früchte ernten, die wirgesät haben, gestützt durch ein günstiges Marktumfeld", erklärt derVorstandsvorsitzende Karl Matthäus Schmidt. "Die pandemiebedingtenHerausforderungen haben wir erfolgreich gemeistert und dazu genutzt, um einigeProzesse für unsere Kunden weiter zu optimieren. So ist die Depoteröffnung jetztkomplett digital möglich. Bei quirion ging das natürlich schon immer, bei derBank ist das neu", so Schmidt weiter."Für den Einsatz und das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermöchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken: Sie haben durch diekonsequente Umsetzung und Einhaltung aller Hygienemaßnahmen sowie durch ihrumsichtiges Verhalten im Privat- und im Berufsleben einen nahezu reibungslosenGeschäftsbetrieb und damit dieses tolle Halbjahresergebnis überhaupt erstermöglicht."Verwaltetes Vermögen um 500 Millionen Euro gestiegenDas Privatkundengeschäft der unabhängig beratenden Bank konnte an die positiveEntwicklung der Vorjahre anknüpfen und das Wachstum der betreuten Kundenvermögensogar noch beschleunigen. So stiegen die Assets under Management der aktuell10.500 Kunden in den bundesweit 13 Niederlassungen um 500 Millionen Euro - von4,3 Milliarden Euro Ende 2020 auf 4,8 Milliarden Euro per Ende Juni. Dasentspricht einem Plus von 11 Prozent. In dieser Steigerung spiegeln sich sowohldie im Rahmen der Betreuung der Kundenportfolios erzielte positive Performanceals auch die gewonnenen Nettomittelzuflüsse wider. Letztere lagen zum Stichtagbei über 180 Millionen Euro."Wir wachsen - und das ist in diesen Zeiten, in denen wir von einer echtenNormalität noch immer ein Stück entfernt sind, keinesfalls selbstverständlich.