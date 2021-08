Die Ekosem-Agrar AG befindet sich derzeit aufgrund ungeklärter Finanzierungsfragen mit zwei russischen Banken in Verhandlungen. Viele Investoren warten in dieser Hinsicht auf Neuigkeiten vom Unternehmen, Finanzvorstand Wolfgang Bläsi bittet um Geduld: „Ich verstehe natürlich, dass unsere Anleiheinvestoren hier gerne schnell etwas Neues hören möchten. Leider werden in solchen Gesprächen aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens und des Finanzierungsvolumens nicht von heute auf morgen riesige Fortschritte erzielt. Insofern lautet die Antwort – wir sind im Gespräch und wir arbeiten mit Hochdruck daran, baldmöglichst positive Ergebnisse zu erzielen. Die Fertigstellung des Konzernabschlusses ist damit verknüpft, insofern wird dieser publiziert, nachdem wir mit der Bank eine einvernehmliche Lösung gefunden haben“, so der Ekosem-Agrar CFO im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

In der Woche vom 16.08 bis 20.08.2021 (Kalenderwoche 33) platziert die Noratis AG ihre neue Unternehmensanleihe 2021/27 im Volumen von zunächst 10 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei einer deutschen Versicherung. Die neue Noratis-Anleihe 2021/27 hat einen Zinskupon von 4,75 % p.a. und ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die zufließenden Mittel sollen primär dem weiteren Portfoliowachstum bzw. der Refinanzierung bereits getätigter Ankäufe dienen. Die Euroboden GmbH wird indes ihre 6,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) vorzeitig kündigen und am 27.09.2021 zu einem Nennwert von 102% zurückzuzahlen. Die Euroboden GmbH ist noch mit zwei weiteren Anleihen, 2019/24 (ISIN DE000A2YNXQ5) und 2020/25 (ISIN DE000A289EM6), am Kapitalmarkt vertreten.

Die ACTAQUA GmbH platziert derzeit die zweite Tranche ihrer nicht nachrangigen und besicherten 7,00%-Anleihe 2020/25 bei institutionellen Investoren. Nach einer erfolgreich platzierten ersten Angebotsrunde mit einem platzierten Volumen von 10 Mio. Euro, legt das Technologieunternehmen nun die zweite Tranche mit einem Angebotsvolumen von ebenfalls bis zu 10 Mio. Euro auf. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) hat sich nach eigenen Angaben bereits mit einer Zeichnung an der Aufstockungs-Emission der 7,00%-Anleihe beteiligt und eine Zuteilung erhalten. Die ACTAQUA-Anleihe (ISIN: DE000A3H2TU8) wurde bei ihrer Emission im Dezember 2020 von imug|rating geprüft und als „Green Bond“ eingestuft. Die Berliner UniDevice AG gehört seit Dezember 2019 dem KMU-Anleihemarkt an. Wie der B2B-Broker hochwertiger Smartphones bislang durch die Corona-Krise gekommen ist und warum das Unternehmen auf die flächendeckende Etablierung der 5G-Technologie setzt, hat CEO Dr. Christian Pahl im Anleihen Finder-Gespräch in dieser Woche verraten.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder<<<

Die Hylea Group S.A. muss nach vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 im Konzern sowohl einen deutlichen Umsatz- als auch Ergebnisrückgang hinnehmen. Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet das Unternehmen mit einem EBT-Fehlbetrag von 7,0 bis 8,0 Mio. Euro. Auch aktuell ist die Liquiditätssituation beim Paranussproduzenten weiterhin angespannt, so dass Hylea eine zeitnahe Einigung mit den Gläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2017/22 erzielen muss, um den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten. Neben der Anleihe-Restrukturierung benötigt Hylea nach eigenen Angaben zusätzlich weitere Finanzmittel zur Sicherung des Working Capitals. Die DEAG Deutsche Entertainment AG muss ihre Anleihezinsen in der kommenden Zinsperiode aller Voraussicht nach nicht erhöhen, denn das Unternehmen überschreitet nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 wieder die Eigenkapitalquote von 15 %. Somit wird folglich keine Erhöhung der Verzinsung der Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBF25) ab dem 1. November 2021 erfolgen. Die Anleihe wird weiterhin mit 6,00% p.a. verzinst.

Die VEDES AG verzeichnet nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 deutliche Umsatz- und Ertragssteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So steigt der Umsatz um 15,0 % auf 66,0 Mio. Euro, das EBITDA verdoppelt sich auf 4,0 Mio. Euro und das Halbjahresergebnis verbessert auf 1,0 Mio. Euro. Im September plant das Unternehmen seine zweite Gläubigerversammlung in Nürnberg durchzuführen, um diverse Anleihebedingungen anpassen zu lassen. Die Media and Games Invest weist ebenfalls starke Halbjahreszahlen aus und erzielt Umsatzerlöse von 109 Mio. Euro. Zudem plant MGI die vorzeitige Rückzahlung der 7,00%-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2R4KF3) mit einem Volumen von 25 Mio. Euro zu einem Preis von 103% im Oktober 2021. Dazu soll die besicherte MGI-Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) um bis zu 80 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die PNE AG hat sich im ersten Halbjahr 2021 eine Gesamtleistung von 93,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 77,0 Mio. Euro), ein EBITDA von 13,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,0 Mio. Euro) und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 2,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) erzielt. Damit liegt das Unternehmen nach eigenen Angaben „voll im Plan“ und bestätigt die EBITDA-Guidance in Höhe von 24 bis 32 Mio. Euro für das Gesamtjahr. Die Multitude SE (Ferratum) hat in dieser Woche ebenfalls ein Halbjahres-Update 2021 veröffentlicht. Der Konzernumsatz lag dabei mit 104,5 Mio. Euro 13,7% unter dem Vorjahreswert, was im Wesentlichen auf negative COVID-19-Effekte zurückzuführen ist. Die zuletzt vieldiskutierte PCC SE hat in dieser Woche eine Antwort des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie auf „kleine Anfrage“ der Fraktion Die Linke veröffentlicht, die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG hat neue Aufträge für Wohnbauprojekte in Schweden im Volumen von rd. 2,2 Mio. Euro an Land gezogen, die Quant.Capital GmbH & Co. KG profitiert weiterhin vom hochfrequenten Börsenhandel, der Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income hat zum 24. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteilschein an seine Anleger ausgeschüttet und die SOWITEC Group hat ein 400 MW Photovoltaikprojekt in Brasilien veräußert.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW33 – 2021 noch einmal im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Zum Thema

ANLEIHEN-Woche #KW32 – 2021: HÖRMANN Industries, PCC, Euroboden, JDC, R-LOGITECH, hep, SANHA, Aves One, SINGULUS, Media and Games, PANDION, Biohacks, …

ANLEIHEN-Woche #KW31 – 2021: ETERNA, Metalcorp, FCR Immobilien, Aves One, Dt. Rohstoff, Ekosem-Agrar, Dt. Lichtmiete, SINGULUS, Bonds Monthly Income, …

ANLEIHEN-Woche #KW30 – 2021: Ekosem-Agrar, Eyemaxx, VEDES, PANDION, UniDevice, TERRAGON, Pentracor, DMAF, Mutares, VST BUILDING, OTI Greentech, …

ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2021: VEDES, Mutares, Dt. Rohstoff, PNE, paragon, CCE, Euroboden, SOWITEC, SINGULUS, Bonds Monthly Income, MOREH, ERWE, …

ANLEIHEN-Woche #KW28 – 2021: URA, Schalke 04, Katjes, Werder Bremen, ETERNA, GECCI, Bonds Monthly Income, SLM Solutions, 4finance, PNE, Coreo, S.A.G. Solarstrom, MGI, …

ANLEIHEN-Woche #KW27 – 2021: VEDES, Schalke 04, Dt. Rohstoff, Euroboden, Greencells, Mutares, niiio, BENO, SME Bond Fund, Loxam, SLM Solutions, K+S, Nordex, GECCI, Energiekontor, QCKG, …

ANLEIHEN-Woche #KW26 – 2021: Ekosem-Agrar, SUNfarming, ETERNA, Multitude, Hylea, ABO Wind, UniDevice, MGI, Nordex, Louis Dreyfus, EMAF, DMAF, Mutares, DF Deutsche Forfait, …

ANLEIHEN-Woche #KW25 – 2021: Metalcorp, Schalke 04, PCC, Hylea, DMAF, EMAF, Photon Energy, TERRAGON, UBM, Bonds Monthly Income, MGI, The Grounds, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW24 – 2021: Schalke 04, Metalcorp, CHANCEN eG, 4finance, Eyemaxx, EMAF, DMAF, publity, Photon Energy, BELANO, MGI, Bonds Monthly Income, DEAG, VERIANOS, Noratis, …

ANLEIHEN-Woche #KW23 – 2021: Metalcorp, Hylea, Photon Energy, MGI, Aves, SUNfarming, eno energy, VERIANOS, hep global, Noratis, …

ANLEIHEN-Woche #KW22 – 2021: Metalcorp, Werder Bremen, Hylea, ETERNA, SeniVita, Photon Energy, VST Building, Noratis, Greencells, Behrens, Bonds Monthly Income, LR Global, Eyemaxx, SINGULUS, …

ANLEIHEN-Woche #KW21 – 2021: Schalke 04, Werder Bremen, PANDION, HÖRMANN Industries, Joh. F. Behrens, EMAF, DEAG, Noratis, UBM, BELANO medical, Eyemaxx, SGL TransGroup, ENERTRAG, …

ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2021: Werder Bremen, Schalke 04, hep global, EMAF, DMAF, Euroboden, PCC, Pentrcaor, ACTAQUA, Noratis, FCR Immobilien, ETERNA, ABO Wind, publity, PANDION, …

ANLEIHEN-Woche #KW19 – 2021: Werder Bremen, UBM, Homann Holzwerkstoffe, SeniVita, Zeitfracht, PNE, Dt. Rohstoff, hep, DMAF, Mutares, RAMFORT, publity, Stern Immobilien, GECCI, …

ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2021: EMAF, hep, Singulus, R-LOGITECH, Metalcorp, SANHA, Zeitfracht, DMAF, Eyemaxx, Eksoem-Agrar, DEAG, Mutares, …

ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2021: hep, Zeitfracht, Eyemaxx, UBM, Dt. Rohstoff, Quant.Capital, HÖRMANN, DPL, Homann Holzwerkstoffe, MGI, Noratis, ETERNA, LR Global, BENO, Bonds Monthly, …

ANLEIHEN-Woche #KW16 – 2021: Werder Bremen, hep global, Zeitfracht, Eyemaxx, MGI, Greencells, Ekosem-Agrar, Aves, UBM, Photon Energy, EMAF, Singulus, Schaltbau, …

ANLEIHEN-Woche #KW15 – 2021: Eyemaxx, Media and Games, DMAF, EMAF, Singulus Technologies, SANHA, Bonds Monthly Income, reconcept, ACTAQUA, Nordex, PREOS, publity, TEMPTON, …

ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2021: Schalke 04, Behrens, Eyemaxx, Euroboden, RAMFORT, Katjes International, Dürr, Mutares, Nordex, AGRARIUS, FCR Immobilien, …

ANLEIHEN-Woche #KW13 – 2021: Eyemaxx, Karlsberg, Behrens, PNE, ERWE, Energiekontor, JDC, Mutares, EMAF, DMAF, Diok, NWI, Photon Energy, Nordex, Bonds Monthly, The Grounds, …

ANLEIHEN-Woche #KW12 – 2021: Eyemaxx, MGI, DEAG, JenaBatteries, DMAF, Hapag-Lloyd, GBC MAX, Bonds Monthly Income, ACCENTRO, Singulus, Veganz, GECCI, Diok, PANDION, …

ANLEIHEN-Woche #KW11 – 2021: Agri Resources, Schlote, Eyemaxx, Aves One, EMAF, DMAF, Homann Holzwerkstoffe, DEAG, ABO Wind, Dt. Rohstoff, Singulus, Scope, Bonds Monthly, ERWE, …

ANLEIHEN-Woche #KW10 – 2021: Metalcorp, Behrens, Heroes, Dt. Rohstoff, DMAF, Euroboden, FCR Immobilien, The Grounds, Bonds Monthly, LR Global, RAMFORT, SLM Solutions, PREOS, Nordex, …

ANLEIHEN-Woche #KW9 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, RAMFORT, Quant.Capital, Agri Resources, Euroboden, Ekosem-Agrar, EMAF, Energiekontor, BELANO, The Grounds, GECCI, publity, JDC, …

ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Agri Resources, RAMFORT, Metalcorp, ABO Wind, Eyemaxx, The Grounds, TERRAGON, Quant.Capital, UniDevice, Wolftank, publity, …

ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2021: Agri Resources, RAMFORT, blueplanet, Ranft, Quant.Capital, R-LOGITECH, EMAF, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Grounds Real Estate, MGI, Bonds Monthly, …

ANLEIHEN-Woche #KW6 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Dt. Lichtmiete, Ranft, blueplanet, Mutares, FCR Immobilien, SUNfarming, Eyemaxx, JDC, Bonds Monthly, ACTAQUA, Photon Energy, Agri Resources, Aves, …

ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2021: LR Global, FCR Immobilien, blueplanet, R-LOGITECH, Ekosem-Agrar, Euroboden, Biohacks, MGI, Energiekontor, Aves, ENESPA, Dt. Rohstoff, Eyemaxx, Energiekontor, GECCI, …

ANLEIHEN-Woche #KW4 – 2021: PANDION, SeniVita, ABO Wind, FCR, LR Global, Ekosem-Agrar, KFM, EMAF, Pentracor, S IMMO, Behrens, Noratis, NZWL, SoWiTec, PREOS, Bonds Monthly, VST, NSI Netfonds, …

ANLEIHEN-Woche #KW3 – 2021: PANDION, Dt. Lichtmiete, Halloren Vermögen, EMAF, DMAF, Belano, reconcept, Behrens, FCR, UniDevice, Ekosem-Agrar, GECCI, Bonds Monthly, MGI, Greencells, VST, …

ANLEIHEN-Woche #KW2 – 2021: PANDION, Noratis, reconcept, Aves One, MGI, Deutsche Rohstoff, DMAF, Joh. F. Behrens, DEAG, Nordex, publity, PREOS, Eyemaxx, …

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag ANLEIHEN-Woche #KW33 – 2021: Noratis, Ekosem-Agrar, Hylea, VEDES, Euroboden, MGI, DEAG, UniDevice, ACTAQUA, PNE, Multitude, PCC, SOWITEC, VST, Bonds Monthly Income, Quant.Capital, … erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.