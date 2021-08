Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen schließen mehrheitlich im Plus Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag mehrheitlich mit Gewinnen geschlossen. Sie folgten damit einer meist soliden Tendenz an den westeuropäischen Handelsplätzen. Einzig an der Budapester Börse ging es bergab. Der Bux -Index büßte …