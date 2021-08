MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

- Starkes Marktumfeld in der Container-Schifffahrt beflügelt maritime Aktivitäten bei weiterhin positiver Dynamik

- Erfolgreiche Weiterentwicklung der Segmente Real Estate und Renewables

- Fokussierung auf margenstarkes Geschäft führt zu Verbesserung der Profitabilität bei niedrigerem Umsatzniveau

- Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 26. August 2021 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2021.

Die Märkte, in denen sich MPC Capital mit ihren Investmentstrategien bewegt, haben sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Von der starken Wiederbelebung des globalen Handels bei gleichzeitiger Verknappung der Transportkapazitäten profitierte vor allem die Container-Schifffahrt, was zum einen in steigenden Fracht- und Charterraten und zum anderen in der deutlichen Aufwertung der von MPC Capital gemanagten Assets zu spüren war.



Strukturelle Veränderungen der Finanzkennzahlen durch Fokussierung auf margenstarkes Geschäft



Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2021 bei EUR 16,0 Mio. (H1 2020: EUR 24,8 Mio.). Davon entfielen EUR 13,7 Mio. (H1 2020: EUR 20,0 Mio.) auf wiederkehrende Management Services.

Die Umsatzerlöse aus Transaction Services lagen mit EUR 2,1 Mio. (H1 2020: EUR 2,4 Mio.) auf einem für das erste Halbjahr typischem noch niedrigen Niveau. Für das zweite Halbjahr ist mit einer deutlichen Zunahme der Transaktionstätigkeit zu rechnen.

Der erwartete Rückgang der Umsätze aus Management Services ist auf die erstmalige Quotenkonsolidierung von Joint Venture-Gesellschaften im Shipping-Segment zurückzuführen. Das Service- und Dienstleistungsgeschäft der MPC Capital-Gruppe wird zunehmend in Joint Venture-Strukturen gemeinsam mit Partnern geführt, um breiter und schlagkräftiger am Markt auftreten zu können.