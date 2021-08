NEW YORK (dpa-AFX) - An den hoch bewerteten US-Börsen zeichnet sich am Montag kaum Bewegung ab. Eine halbe Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,03 Prozent höher bei 35 470 Punkten und den technologielastigen Nasdaq 100 0,12 Prozent fester bei 15 451 Punkten. Beide Indizes hatten am vergangenen Freitag von einer Rede von US-Notanbankchef Jerome Powell profitiert - letzterer war sogar erneut auf ein Rekordhoch geklettert, während dem Dow bis dahin noch ein kleines Stück fehlt.

Powell hatte im Rahmen einer internationalen Notenbankkonferenz dank Fortschritten am Arbeitsmarkt und beim Inflationsziel eine Reduzierung der Käufe von US-Staatsanleihen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Er verwies aber auch auf die weiter grassierende Delta-Variante des Coronavisus und betonte, ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramms sei kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung. An den Finanzmärkten waren vor allem die zurückhaltenden Aussagen zu den Zinsen beachtet worden, die Sorgen vor einem abrupten geldpolitischen Kurswechsel beschwichtigt hatten.