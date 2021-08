Trulieve Cannabis präsentierte der Öffentlichkeit am 12. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021.

Trulieve Cannabis präsentierte der Öffentlichkeit am 12. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021. An den Zahlen gab es auf den ersten Blick – insbesondere ergebnisseitig - wenig zu „mäkeln“, im Detail dann aber doch. Insgesamt vermochten es die Quartalszahlen nicht, der Aktie Beine zu machen.

Der obere Chart offenbart das Ausmaß der bereits über Monate währenden Korrektur. Das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch (53,7+ US-Dollar) datiert vom März dieses Jahres. In den letzten Wochen und Monaten gab es zwar mehrere Versuche, um innerhalb der Korrektur einen Boden auszubilden, doch bislang scheiterten diese. Stellvertretend sei auf die Versuche einer Bodenbildung im Bereich von 40 / 35 US-Dollar bzw. im Bereich von 31 / 30 US-Dollar verwiesen. Mit dem Bruch der 30er Marke wurden die Karten auf der Unterseite noch einmal neu gemischt. Derzeit droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 25 US-Dollar. Nur ein signifikanter Vorstoß über die 30 / 31 US-Dollar würde die Lage entscheidend entspannen.

Kommen wir auf die aktuellen Finanzergebnisse zu sprechen. Trulieve Cannabis wies für das zweite Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 215,1 Mio. US-Dollar aus. Im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz noch bei 193,8 Mio. US-Dollar. Damit wies Trulieve zwar ein robustes Umsatzwachstum von 11 Prozent aus, doch ließ das Tempo im Vergleich zum Vorquartal nach. So betrug das Umsatzwachstum von Q4/2020 auf Q1 /2021 noch knapp 15 Prozent. Gleichzeitig schnitten auch Mitbewerber im Juni-Quartal in dieser Kennzahl besser ab (sh. hierzu u.a. unsere Kommentare zu Curaleaf und Cresco Labs). Trulieve Cannabis verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 40,9 Mio. US-Dollar. Im ersten Quartal 2021 betrug der Nettogewinn 30,1 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das zweite Quartal 2021 mit 94,9 Mio. US-Dollar an; nach 90,8 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021.

Kurzum. Trulieve Cannabis legte robuste Finanzergebnisse für das zweite Quartal vor, konnte aber die hohen Erwartungen des Marktes nicht ganz erfüllen. Unterm Strich blieb eine kräftige Aufwärtsreaktion des Aktienkurses aus. Mit dem Rücksetzer unter die 30 US-Dollar-Marke hat die Korrektur nunmehr ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Derzeit droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 25 US-Dollar. Nur ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 30 / 31 US-Dollar würde die Lage entspannen. Ob die Aktie jedoch mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen die entsprechende Kraft dafür aufbringen kann, bleibt abzuwarten.