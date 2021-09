EQS Group-Ad-hoc: Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nachhaltiges und profitables Wachstum: Konzern BKB definiert seine Strategie bis 2025



01.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Konzern BKB wird in der Strategieperiode 2022 bis 2025 seine Stärken weiter ausbauen: Er setzt noch stärker auf Nachhaltigkeit im Kundengeschäft und im operativen Betrieb, auf Partnerschaften und auf profitables Wachstum in den Kernmärkten sowie in attraktiven Nischen. Unterstützt wird das Wachstum von hoher Produktivität und tiefer Komplexität des Geschäftsmodells. Angebot und Prozesse werden für die Kundinnen und Kunden spürbar vereinfacht. Um die Innovation zu fördern, setzt der Konzern auf Lösungen, die sich in der Finanzindustrie oder verwandten Branchen bereits bewährt haben, nicht zuletzt auch in Zusammenarbeit mit Partnern. Den Erfolg der Strategie misst der Konzern anhand ehrgeiziger Ziele. Ausbau der Marktführerschaft im Heimatmarkt

Produktivität und Wachstum erachtet Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank (BKB) und Vorsitzender der Konzernleitung, im zu erwartenden wettbewerbsintensiven und herausfordernden Umfeld als zentrale Faktoren: «Unsere Strategie ist auf Wachstum im Kerngeschäft ausgerichtet. Wir fokussieren in den kommenden Jahren bewusst auf unsere Stärken und wollen hier klare Akzente setzen. Als BKB wollen wir in unserem Heimmarkt in allen zum Kerngeschäft zählenden Geschäftsfeldern Marktführerin werden resp. dort, wo wir dies bereits sind, unseren Vorsprung weiter ausbauen. Schweizweit ist die BKB gezielt als Nischenplayerin in Geschäftsfeldern aktiv, in denen sie klare Wettbewerbsvorteile hat und profitabel wachsen kann (Private Banking, Institutionelle Anlagekunden, Firmen- und Grosskunden). Die Bank Cler fokussiert sich auf Wachstum im Privat- und Immobilienkundengeschäft in der gesamten Schweiz. Beide Banken setzen auf einfache und modulare Produkte, umfassende und zielorientierte Beratung sowie eine Erhöhung des Selbstbedienungsgrades der Dienstleistungen und Verstärkung des durchgehenden Kundenerlebnisses.» Seite 2 ► Seite 1 von 4



Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de